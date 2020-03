Zwanenberg Food Group (ZFG) en Struik Foods Europe bundelen haar krachten.

De aandeelhouders van Zwanenberg Food Group (ZFG) en Struik Foods Europe hebben besloten dat de ondernemingen per vandaag (16 maart 2020) de krachten bundelen. Hiermee ontstaat een breed voedingsmiddelenconcern met 1.800 medewerkers en een jaaromzet van € 540 miljoen.

De vakbonden zijn geïnformeerd en beide Ondernemingsraden hebben positief geadviseerd. De Autoriteit Consument en Markt heeft reeds ingestemd met de voorgenomen transactie. Er vallen geen ontslagen.

Met deze fusie ontstaat een krachtige combinatie op het gebied van soepen, sauzen, conserven en maaltijden. Zwanenberg Food Group biedt werk aan 1.600 mensen die samen een omzet van € 420 miljoen realiseren. Bij Struik Foods Europe, dat een jaaromzet realiseert van € 120 miljoen, werken 200 mensen.

Aldo van der Laan, Chairman Zwanenberg Food Group, licht toe: “Samen zijn Zwanenberg en Struik sterker dan ieder voor zich. Er zijn grote synergievoordelen te behalen door deze krachtenbundeling.”

René van Drie van Struik Foods Europe: “Vandaag de dag is schaalgrootte cruciaal voor succes. Samen vormen de ondernemingen een sterke marktpartij. Zwanenberg is een uitstekende partner voor Struik, want zij is goed thuis in de segmenten waarop Struik zich richt: soepen, sauzen, knakworst en maaltijden.”

Zwanenberg Food Group

Zwanenberg Food Group is een voedingsmiddelenconcern met 1.600 medewerkers en een omzet van circa € 420 miljoen (exclusief de omzet van Struik). Zwanenberg produceert vleesconserven, snacks, soepen, sauzen, gemaksmaaltijden en vegetarische producten. De onderneming exporteert vleesconserven (onder andere onder de merknaam ZWAN) naar meer dan honderd landen wereldwijd. In de Benelux is Zwanenberg vooral bekend van de merken Kips (leverworst, paté, vega-producten, vleeswaren) en Huls (droge worst). Zwanenberg Food Group heeft productielocaties in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Struik Foods Europe

Sinds 1950 produceert Struik Foods Europe (200 medewerkers, omzet € 120 mln) soepen, sauzen, knakworst en maaltijden. Het familiebedrijf voert merken als Struik, Ye Olde Oak (knakworst en ham in het VK) en Sonnen Bassermann (soepen en maaltijden in Duitsland). Het bedrijf is gevestigd in Voorthuizen. Sinds 2016 is Struik in handen van Fratelli B.V., een beleggingsvennootschap van de familie Van Drie.