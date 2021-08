Zorg dat je realtime data uitwisselt met je supply-chain – doe je dat niet, dan blijf je achter

De maakindustrie heeft te maken met grote uitdagingen die worden veroorzaakt door groeiende verwachtingen van de klant, de noodzaak om bij te blijven met technologische ontwikkelingen, sterke concurrentie en – meer recent – de wereldwijde pandemie. Zowel grote als kleine producenten worden gedwongen om sneller op veranderingen te reageren. Het vermogen om snel data te verzamelen en analyseren en om op basis van het resultaat beslissingen te nemen is essentieel. En hoewel fabrikanten op de juiste weg zijn, kunnen er nog steeds enorme stappen worden gezet op het gebied van digitalisering. Hoe kunnen fabrikanten optimaal profiteren van digitale innovaties als het industriële Internet of Things (IIoT)? Hoe kunnen ze profiteren van een betere data-uitwisseling met hun supply chain-partners en hoe helpt dit hen om beter en sneller te reageren op de wensen van hun klanten?

Interconnectie zorgt voor kansen

De verwachting van Juniper Research is dat het aantal IIoT-verbindingen wereldwijd meer dan verdubbelt, van 17,7 miljard in 2020 naar 36,8 miljard in 2025 (+107%). Nu veel fabrikanten steeds meer investeren in IoT-technologieën, artifical intelligence (AI) en machine learning (ML), krijgen ze te maken met een tsunami aan data. Deze data moeten worden getransporteerd, geanalyseerd en opgeslagen. Momenteel wordt hiervoor veelal de publieke cloud ingezet. Afhankelijk van de opzet zorgt dit echter wel voor een substantiële groei in de operationele uitgaven (OPEX). Hierdoor zien steeds meer fabrikanten in dat zij hun IT opnieuw moeten inrichten. De voordelen van interconnectie – de directe en private verbinding tussen supply chain-partners – maken voor hen een wereld van verschil.

De veranderende marktvraag binnen de maakindustrie

Een fabrikant van kapitaalintensieve machines kreeg een flinke uitdaging te verwerken toen klanten om modellen vroegen die op de OPEX waren gebaseerd, zoals betalen per gebruik en het leasen van machines in plaats van deze aan te schaffen. De machinefabrikant wilde dit uiteraard faciliteren en voegde een leasemodel toe aan zijn aanbod. Om ongeplande downtime en de onderhoudskosten te minimaliseren, installeerde hij een groot aantal sensoren op de machines. Op deze manier kon hij data verzamelen en daaruit predictive maintenance-inzichten afleiden.

De verandering zorgde echter voor de nodige uitdagingen binnen de IT-omgeving. De IT-architectuur was aanvankelijk ontworpen om de productiefaciliteiten en saleskantoren te ondersteunen. Nu moesten de machines die vanaf hun – vaak afgelegen – locaties sensordata terugstuurden ook ineens worden ondersteund. Om ze te laten samenwerken en betere inzichten te leveren moesten deze sensoren via een snelle, veilige interconnectie met lage latency dynamisch worden geïntegreerd met netwerken, clouds en digitale ecosystemen.

Slimmere interconnectie leidt tot besparingen en kansen

De uitwisseling van data tussen op afstand bedienbare machines en het datacenter in het hoofdkantoor bleek veel geld te kosten. Na verschillende analyses werd duidelijk dat een gedistribueerde benadering – waarbij men uitgaat van interconnectie – de IT-kosten voor datatransport en cloudconnectiviteit drastisch kan verlagen. Door de afstand tussen gebruikers en de serviceapplicaties in te korten en directe verbindingen te leggen tussen netwerk- en cloud-aanbieders aan de ‘edge’, kunnen de kosten significant worden teruggebracht. Met deze gedistribueerde infrastructuur kunnen fabrikanten efficiënter communiceren met hun lokale dealers en hun dienstverlening verbeteren. Dit biedt hun dus een mooie kans om verder te groeien.

In de Global Tech Trends Survey 2020-21 van Equinix geven digitale leiders wereldwijd aan dat een grotere flexibiliteit in verbindingen, een geoptimaliseerd netwerk en lagere kosten van connectiviteit de belangrijkste voordelen van interconnectie zijn.

Digitalisering is een must

Zakelijke drijfveren zorgen voor veranderingen. Alleen als je beschikt over een robuuste, gedistribueerde digitale infrastructuur met interconnectiemogelijkheden tussen supply chain-partners, kun je kansen grijpen. Kijk bijvoorbeeld eens naar een IoT-initiatief. Zoek uit wie er aanwezig is in je ecosysteem en met wie je een directe digitale connectie kunt leggen. Een directe verbinding maakt het mogelijk dat je toegang krijgt tot realtime-inzichten en biedt je op een voordeligere manier snellere reactietijden. En denk dan eens aan AI gekoppeld aan IoT. Het verzamelen en analyseren van data via IoT-apparatuur biedt, gecombineerd met snelle verbindingen, meer inzichten in het productieproces. Met behulp van sensoren en camera’s die verbonden zijn met het netwerk, krijgen fabrikanten interessante inzichten van realtime-interacties tussen machines, systemen en andere end points.

Wacht niet langer; het is tijd om te starten

De Global Interconnection Index (GXI), een jaarlijks marktonderzoek van Equinix, volgt de verschuivingen in de digitale economie en de impact ervan op digitale zaken. Het onderzoek voorspelt dat tussen 2019 en 2023 de capaciteit van de geïnstalleerde interconnectiebandbreedte (de totale beschikbare capaciteit om gegevens tussen organisaties uit te wisselen) in EMEA jaarlijks met 45% zal groeien, terwijl de maakindustrie een jaarlijkse groei van 36% wereldwijd en 40% in EMEA tegemoet gaat. Als je jezelf verzekert van een goede connectie met solide productie-ecosystemen, kun je als fabrikant goed verder groeien. Doe je dat niet, dan blijf je sowieso achter. Wanneer je over een gedistribueerde infrastructuur op strategische locaties beschikt en in staat bent om in realtime data uit te wisselen met je supply chain-partners, dan zijn de voordelen eindeloos. Als je daar niet over beschikt of daartoe niet in staat bent, raak je geheid achter op de concurrentie.

Het concurrentievoordeel van morgen begint met de digitale infrastructuur van vandaag. Lees in onze Manufacturing How to Guide hoe vooraanstaande fabrikanten gebruikmaken van de mogelijkheden die interconnectie biedt om de productie-IT en zakelijke wendbaarheid te verbeteren.

Theo van Andel, Sr. Manager Field Development Segment Marketing bij Equinix, leverancier van digitale infrastructuren