Zonder de cloud hadden we nog steeds geen corona-vaccin gehad

De COVID-19 pandemie bracht de farmaceutische industrie samen als nooit tevoren. Experts van over de hele wereld staken de koppen digitaal bij elkaar om corona te verslaan. Méér en méér farmaceutische bedrijven en organisaties zien in de cloud het antwoord op de vraag hoe zij in de toekomst nog beter en sneller (samen) kunnen groeien.

De farmaceutische sector wordt veelal gezien als een branche waar cloud-adoptie maar langzaam voet aan de grond heeft gekregen. Deze langzame acceptatie impliceert misschien dat cloudtechnologie ‘niet nodig’ was voor farmaceutische wetenschappers. Je zou daarmee haast vergeten dat de cloud daadwerkelijk grote technologische en operationele voordelen biedt, en dat adoptie van de innovaties eigenlijk niet meer dan logisch is.

COVID en de cloud

Wetenschappers werkten samen aan COVID-19 behandelingen en waren daarbij afhankelijk van de mogelijkheid enorme bergen data in realtime met elkaar te delen. Om de gegevens van tests en data van honderdduizenden cases te overzien, distribueren en analyseren was de cloud onmisbaar. Om een mogelijk nieuwe coronagolf te voorspellen, bijvoorbeeld, gebruikt een gerenommeerd instituut als Oxford de cloud om constant aangevulde data in realtime te verwerken. De cloud zorgt er dan voor dat artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) algoritmes deze informatie kunnen verwerken, wat weer helpt bij onderzoek naar de juiste vaccinaties en behandelingen.

Moderna en de cloud

Moderna is één van de wereldwijde marktleiders in het onderzoek naar een COVID-vaccin. Het bedrijf ligt op koers om in 2022 zo’n 3 miljard vaccins te produceren, en dat kan het niet doen zonder het AWS cloudplatform van Amazon. Zonder AWS had het bedrijf geen eerste versies van het vaccin kunnen maken, geen ML kunnen gebruiken om de optimale moleculaire samenstelling ervan te kunnen bepalen. Het ontwerpen van de productiesystemen ging bij Moderna óók via de cloud, en als Moderna modellen met partners wilde delen werd dit ook, in realtime, ongeacht de grootte ervan, via de cloud gedeeld.

Een zondvloed aan data

Moderna is niet de enige fabrikant die de cloud ‘ontdekt’ heeft. Het Zwitserse Novartis gebruikt Microsoft Azure om AI op de desktop van elke gebruiker te installeren. Sanofi sloot een partnership met Google: het Google cloud-platform laat hen méér data analyseren en krachtigere AI en ML gebruiken dan voorheen mogelijk was. Specifiek in de strijd tegen corona zijn modellen deels gebaseerd op het aantal inentingen en patiënten; twee variabelen die dagelijks met duizenden of zelfs honderdduizenden datapunten toenemen. Zoom nog verder in, op patiënt-niveau, en elke interactie tussen vaccin, lichaamseigen microben en cellen levert ontelbaar veel interacties in een lichaam op.

Monitoring van die interacties (welke uitwerking heeft een medicijn of vaccin?) was vroeger een persoonlijke aangelegenheid, waar patiënt en medisch expert in dezelfde ruimte aanwezig waren. ‘Teletherapie’ is in 2021 de belangrijkste manier van cliëntcontact geworden in de zorg. Virtuele betrokkenheid heeft de toekomst, maar daarvoor hebben gezondheidsinstellingen, cliënten en farmaceutische bedrijven snel toegang tot dezelfde data nodig, zonder daarbij wetgeving rond compliancy en privacy uit het oog te verliezen. De cloud is, ook daarvoor, de enige geschikte oplossing.

Snelheid van adoptie

Door de hoeveelheid uitdagingen die bij cloud-adoptie komt kijken is het niet gek dat overgang naar de cloud voor veel organisaties even duurt. De genoemde privacywetgeving en compliancy verzoeken moeten nageleefd worden, maar het is ook een behoorlijke investering om in de cloud te gaan werken en je hebt er bovendien geschoold personeel voor nodig. De cloud is een complex systeem dat een ‘go slow’ implementatie toestaat. Onder het mom van ‘langzaam, maar zeker’ zal de cloud over de farmaceutische industrie drijven.

Voor startups is het wat dat betreft gemakkelijker: die stappen in met een digital first mindset. Maar ook voor millennials en Generatie X in het vakgebied is duidelijk dat implementatie van cloudoplossingen zich eerder vroeg dan laat terugbetaalt. AI en ML, en dus de cloud, zijn niet langer weg te denken in de besluitvoering van succesvolle farmaceutische organisaties. COVID maakte duidelijk dat groei snel te realiseren is en de praktisch eindeloze omvang van de cloud laat zien dat de rek er nog lang niet uit is.

Saket Gulati, country manager bij Cognizant Nederland, consultancy gespecialiseerd in het transformeren van de business-, operationele en technologiemodellen naar het digitale tijdperk. Actief in ondermeer de automotive, life sciences, medische technologie en de hightech machinebouw.