Zo’n zes jaar geleden namen drie bedrijven in de Peelregio – MTN, MCM en HVL – het initiatief om het techniekonderwijs aldaar te verbeteren. Dit resulteerde in de oprichting van het Techniekcentrum Brainport in Deurne, waar inmiddels tien bedrijven zich aan verbonden hebben. Eén ervan is Edumar Metaalbewerking in Someren dat sinds het prille begin betrokken is. ‘ROC Ter Aa in Helmond verzorgt de theorie, wij als tien bedrijven het praktijkonderwijs. In het Techniekcentrum staan hiervoor de modernste machines opgesteld, dat is perfect’, vertelt Eduard Wijlaars, directeur bij Edumar Metaalbewerking.

De samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven noemt Wijlaars essentieel. ‘Wij zelf kunnen alle ontwikkelingen in de techniek al bijna niet bijhouden, laat staan de docenten. En de school beschikt ook niet over de modernste middelen, waardoor het voor de docenten lastig is leerlingen te leren deze te bedienen’, stelt hij. ‘En dat hoeven ze dus ook niet te kunnen, want wij sturen onze beste vakmensen om daar les in te geven. Een docent kan nu eenmaal nooit zo goed een machine bedienen als iemand die hier de hele dag mee werkt. Bij het praktijkonderwijs fungeert de docent meer als coach die zorgt dat de vereiste lesstof voorbijkomt. Het is dan aan ons om ervoor te zorgen dat die lesstof zo goed mogelijk bij de leerlingen komt.’

Hoewel het ROC in Helmond voor de meeste leerlingen dichterbij is dan dat in Eindhoven, gingen ze vaak toch naar Eindhoven. Met een Techniekcentrum in Deurne hopen Edumar en collega-bedrijven leerlingehttps://roc-teraa.nl/contact/n te verleiden tot een opleiding in hun eigen regio. En waar BBL’ers normaal gesproken één dag per week naar school gaan en de overige vier dagen bij een bedrijf werken, pakken ze dat bij het Techniekcentrum anders aan. ‘Wij bieden een extra dag betaald praktijkonderwijs op school. Als ze dan straks van school komen, zullen ze niet alles kunnen, maar weten ze wel wat er mogelijk is’, verklaart Wijlaars. ‘Daar komt bij dat ze op de overige dagen gewoon moeten meedraaien in de productie, dan is er niet veel tijd voor begeleiding, want er moet gepresteerd worden.’

Hoewel Edumar Metaalbewerking geen problemen ondervindt bij het opvullen van stageplaatsen, hamert Wijlaars op het belang om jongeren te interesseren voor techniek. ‘Techniek blijft het ondergeschoven kindje. Normaal gesproken kunnen we ouders en hun kinderen hier ontvangen en hen motiveren voor het vak. Net als tijdens de Dutch Technology Week. Vanwege corona hebben we die mogelijkheid nu niet, dus we zullen er de komende tijd flink aan moeten trekken.’