Dit jaar richt ZIE 2021 haar pijlen op ‘HI-tech@work – laat digitalisering voor u werken’. De middag staat in het teken van verregaande digitalisering in uw bedrijf en het begeleiden van uw medewerkers daarin. We gaan met u in dialoog over de voor- en de nadelen van digitalisering in uw productontwikkeling, de toeleverketen, productie en administratie. Met deze kennis kunt u reeds ingezette stappen in uw eigen bedrijf verder optimaliseren, of juist tot een beter overwogen keuze komen voor investeringen.

ZIE 2021 wordt dit jaar op dinsdag 28 september gehouden bij Festo in Delft, één van onze HI-partners en een gerenommeerd internationaal bedrijf voor productieautomatisering. Het programma van ZIE 2021 begint om 13:00 en wordt om 17:00 uur afgesloten met een netwerkborrel. Vanzelfsprekend met inachtneming van de RIVM-richtlijnen rond corona.

De dagvoorzitter en keynotespeaker is ‘InnovatieAmbassadeur en TrendStrateeg’ Lieke Lamb

De break-out parallel sessies hebben de volgende onderwerpen: Rapid Prototyping (Festo), flexibele productieketens, Efficiency halen uit productiedata (SMITZH) en Cybersecurity, hoe maak ik de juiste afweging tussen risico en investeringen?

