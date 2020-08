De Wageningse onderzoekers Dimitris Karefyllakis, Vittorio Saggiomo en Lammert Kooistra hebben een subsidie gekregen van NWO om hun startup verder te ontwikkelen. Karefyllakis, tot vorig jaar promovendus bij de leerstoelgroep Food Technology, is medeoprichter van Time-Travelling Milkman. Deze startup extraheert vetten uit planten ter vervanging van melkvet.

Vetten

Karefyllakis krijgt 40.000 euro van NWO. Daarmee gaat hij vetten extraheren uit zonnebloemzaden en die vetten verwerken in roomkaas, verse kaas en kwark. Doel is om deze zo romig te maken als de gangbare kaas met melkvet. Daarbij werkt Karefyllakis samen met Costas Nikiforidis, medeoprichter van Time-Travelling Milkman en werkzaam bij de leerstoelgroep Biobased Chemistry and Technology. ‘We gebruiken de laboratoria van de universiteit, dus we blijven goed contact houden met WUR.’

Bioreactoren

Ook Vittorio Saggiomo, werkzaam bij de leerstoelgroep BioNanoTechnologie in Wageningen, krijgt 40.000 euro van NWO. Hij gaat de subsidie gebruiken om speciale, op maat gemaakte bioreactoren te maken met een 3D-printer. Daarbij werkt hij samen met de startup Remode Solutions van alumnus Carlos Serrano. Met behulp van de 3D-printertechnologie kunnen ze snel en voordelig bioreactoren printen van herbruikbaar materiaal. Het bedrijf richt zich op bioreactoren van vijf tot tien liter in bijvoorbeeld farmaceutische en milieutechnologische onderzoekslaboratoria.

Drones

Ten derde krijgt de startup Van Boven Drones een lening van 250.000 euro van NWO. Dit bedrijf bepaalt met drones het beste oogstmoment van groenten als broccoli, bloemkool en sla. Met die informatie kunnen de telers betere kwaliteit leveren en de afzet beter plannen. Aan de basis ligt de MSc-thesis van Eric Verhoeff, die in Wageningen een algoritme ontwikkelde om jonge maisplanten te herkennen met drones. Samen met twee Delftse ingenieurs zette hij het bedrijf op. Lammert Kooistra, werkzaam bij Geo-informatiekunde en remote sensing van WUR, is technisch adviseur van de startup.

Insecten

Drie andere Wageningse onderzoekers kregen deze maand 50.000 euro uit een ander potje van NWO om hun idee voor een onderneming uit te werken. Andrijana Horvat van de groep Food Quality and Design wil een simulatiemodel ontwikkelen dat de aanwezigheid van schadelijke campylobacter-bacteriën in kippen voorspelt. Dennis Oonincx van de groep Diervoeding wil de stikstof- en methaan-emissies van koeien terugdringen door insecten te verwerken in veevoer. En Francesco Orsi van Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning wil een app ontwikkelen die verband legt tussen onze ecologische voetafdruk en onze leefomgeving, om zo advies te geven die voetafdruk te verkleinen. Alle onderzoekers willen met de NWO-bijdrage beoordelen of hun idee in een commercieel product is om te zetten.

Zalm

Ondertussen proberen nog meer Wageningse onderzoekers hun kennis te vermarkten. Net voor de zomervakantie rondden kersverse ondernemers de Accelerate Course van Startlife in Wageningen af. Naast het bedrijf Time-Travelling Milkman zaten daarbij meerdere startups met Wageningse roots.

Zo is de startup Van Holland Zalm ontwikkeld door Rob Dortmans tijdens de masteropleiding Aquaculture and Marine Resource Management. Het bedrijf kweekt zalm in bassins op land en past daarbij kringloopprincipes toe, zodat de visteelt weinig CO2 produceert en geen antibiotica en chemische middelen nodig heeft.

Katoen

Het bedrijf NXT Cotton Solutions, opgericht door twee Rotterdamse ondernemers, gebruikt een patent van WUR om katoen te recyclen zodat er minder land, water en pesticiden nodig zijn voor onze katoenen kleding. De Wageningse entomoloog Seppe Salari werkt samen met twee Delftse alumni als leverancier van insecten en apparatuur voor insectenkweek in de startup InsectoCycle. En Wagenings alumnus Rikje van de Weerd is samen met Rik ter Horst het bedrijf Natural Pond bv gestart, dat op natuurlijke wijze algenplagen in het oppervlaktewater bestrijdt.

Bron: Resource