Zacht en snel windmolens bouwen op zee zonder het leven in zee te storen

Hoe kun je zo rustig mogelijk funderingen voor windmolens in de zee bouwen? Dat is de uitdaging van alle bouwers van windmolens op zee. In de afgelopen maanden zijn de eerste tests gedaan met een nieuwe installatietechniek die funderingspalen in de grond ‘draait’ in plaats van hamert. Onder de noemer Gentle Driving of Piles (GDP) wordt deze nieuwe methodiek getest op de Maasvlakte onder leiding van de TU Delft. Voor de Topsector Energie, TKI Wind op Zee, is de GDP-methode een goed voorbeeld van een innovatie die een win-win creëert: het plaatsen van monopiles wordt efficiënter en tegelijkertijd is de techniek vriendelijker voor het onderwaterleven.

Funderingspalen Monopiles zijn de meest gebruikte funderingen van de offshore windturbines (OWT). Met groter wordende turbines worden de monopiles ook groter. Een OWT van zes megawatt heeft bijvoorbeeld een monopile nodig van ongeveer 80 meter lang en een diameter van 8 meter die bijvoorbeeld 1300 ton/auto’s kan wegen. Deze enorme stalen palen moeten voor een aanzienlijk deel van hun lengte de grond in. Een uitdagend, tijdrovend en kostbaar proces. Nederlandse aannemers zijn wereldleider in de installatie van OWT-funderingen en het is in hun belang om het installatieproces van de palen zo efficiënt mogelijk te maken.

GDP Methode Onderzoekers aan de TU Delft hebben daarom een nieuwe techniek bedacht: De GDP Shaker. Tot nu toe worden monopiles vooral geheid wat gepaard gaat met trillingen en geluid onder water. Dat kan schadelijk zijn voor de omgeving waaronder bruinvissen. Gedurende de installatie op zee van de monopiles worden er daarom nu verschillende maatregelen genomen om geluid en trillingen te reduceren die extra kosten met zich mee brengen. Het doel van de GDP-project is om monopiles de grond in te krijgen met zo min mogelijk verstoringen van de grond rond de paal, met dezelfde snelheid als heien en zonder geluid. Een manier hiervoor is het aanbrengen van trillingen in de torsie richting om de paal te installeren.