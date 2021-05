z-Movi van Lumicks moet kankeronderzoek Universiteit van Regensburg versnellen

In haar streven om effectieve cellulaire immunotherapieën voor de behandeling van kanker te ontwikkelen, heeft het Regensburg Center for Interventional Immunology (RCI) in Duitsland LUMICKS‘ z-Movi® Cell Avidity Analyzer aangeschaft. De plaatsing benadrukt de belofte van het meten van de cel aviditeit tussen immuuncellen en hun tumor targets om de selectie van chimere antigen receptoren (CARs) te verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe CAR-T therapieën te versnellen.

De z-Movi® Cell Avidity Analyzer is een nieuw platform dat snel de bindingssterkte tussen doelwit- en immuuncellen meet, en high-throughput resultaten levert met single-cell resolutie. Cel-aviditeit gegevens zijn belangrijke meetuitkomsten die correleren met de biologische uitkomst van cellulaire immunotherapieën. Inzichten in cel-aviditeit bieden onderzoekers in een vroeg stadium reproduceerbare en voorspellende informatie over de beste therapeutische kandidaten, wat mogelijk leidt tot een betere selectie van kandidaten en een veel snellere ontwikkeling van geneesmiddelen. Sinds de lancering in 2020 wordt de z-Movi door toonaangevende biotech- en farmaceutische bedrijven over de hele wereld gebruikt om de introductie van celtherapieën in klinische studies te versnellen.

Pionier

Het instrument is geplaatst in het laboratorium van Dr. Hinrich Abken, hoogleraar en leerstoel voor genetische immunotherapie aan de Universiteit van Regensburg. Professor Abken is een pionier in het ontwerp en de ontwikkeling van CAR T-cellen voor kanker maligniteiten. Zijn huidige werk is gericht op het verbeteren van T-cel targeting van kankercellen en op het vertalen van deze strategieën naar klinische trials.

“We verwachten meer inzicht te krijgen in het mechanisme van CAR gemedieerde tumorcelherkenning en in de selectie van de meest krachtige CAR voor klinische toepassing,” zei Prof. Abken. De z-Movi® Cell Avidity Analyzer van LUMICKS zal door zijn team worden gebruikt om de bindingssterkten tussen CAR T-cellen en tumorcellen te meten. Het instrument is bedoeld om deel uit te maken van de ontwikkelingspijplijn voor het identificeren van nieuwe therapeutische immuuncel-interacties die kunnen worden geëxploiteerd om de werkzaamheid van adoptieve celtherapie te verbeteren.

Nieuwe inzichten kankerbehandeling

LUMICKS kijkt ernaar uit om een van de toonaangevende onderzoekscentra voor interventionele immunologie in Europa te ondersteunen. “In deze opwindende tijd, waarin immunologie is uitgegroeid tot een essentiële benadering voor de behandeling van kanker, zijn we verheugd dat RCI de z-Movi zal gebruiken om hun immunotherapie-onderzoek te bevorderen,” zegt LUMICKS CSO Dr. Andrea Candelli. “Wij geloven dat de z-Movi professor Abken en zijn team in staat kan stellen om nieuwe inzichten te verkrijgen in de mechanismen van adoptieve celtherapie en om de ontwikkeling van nieuwe CAR T-cel gerichte strategieën te versnellen.”

Het RCI Regensburg Center for Interventional Immunology, een extra-universitair onderzoekscentrum, richt zich op translationele immunologie op het gebied van immunotherapie tegen kanker, chronische ontsteking en auto-immuniteit. Het doel is om op deze gebieden effectieve cellulaire immunotherapieën te ontwikkelen.