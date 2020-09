Binnen de marketingcommunicatiebranche lopen meerdere markante duo’s rond. Met zijn tweeën staan ze aan het hoofd van succesvolle ondernemingen. Wat maakt hen samen zo uniek? Wat is hun geheim? Waarom vertonen hun samenwerkingen zoveel overeenkomsten met een huwelijk? Louter toeval of is er toch sprake van enkele wetmatigheden? Schrijfster Yvonne de Jager ging op onderzoek uit en ontdekte acht succesfactoren van een zakelijk huwelijk en bundelde deze samen in het vandaag uitgebrachte managementboek ‘Zakelijke Huwelijken’.

Acht succesfactoren achter een succesvol zakelijk huwelijk

Om de magie achter zakelijke succesvolle duo’s te ontrafelen interviewde De Jager tien zeer uiteenlopende duo’s. Mannen, vrouwen, jong, oud, echtparen en ook vader Frits en dochter Barbara Barend komen aan het woord. Wat maakt hen zo succesvol? Hoe houden ze het goed? Wat zijn hun overeenkomsten en verschillen? Kan je het herkennen en kan je het ‘namaken’? En natuurlijk de ultieme vraag: in hoeverre verschillen dit soort samenwerkingen van andere vormen van samenwerkingen? Aan de hand van de inspirerende gesprekken stelde De Jager een lijst van acht verschillende elementen samen die volgens de schrijfster minimaal aanwezig moeten zijn om tot een magische samenwerking te komen. Geen harde wetenschap, wel vaak verrassend.

Persoonlijke zoektocht

Het idee voor het boek vindt zijn oorsprong in de verwondering en bewondering die De Jager als kind voelde voor haar vader en diens zakelijke partner. De dynamiek van hun unieke, volkomen complementaire samenwerking met diep respect voor elkaars kwaliteiten, leidde tot een bijna magische, zakelijke symbiose. Ook tijdens haar eigen carrière kwam de Jager regelmatig succesvolle duo’s tegen. Haar nieuwsgierigheid werd aangewakkerd en haar fascinatie voor duo’s, zowel zakelijk als privé, was geboren.

De Jager: “Er bestaat niet zoiets als liefde op het eerste gezicht bij zakelijke huwelijken, maar als je kijkt naar wat de succesvolle zakelijke duo’s met name gemeen hebben, dan kan je die 1-op-1 leggen op liefdesrelaties. Misschien wel het belangrijkste element: je moet ook een beetje geluk hebben om elkaar tegen te komen. Ieder duo dat ik voor het boek heb geïnterviewd heeft er zijn of haar eigen woorden voor, maar ze bedoelen hetzelfde. Ze willen samen sterk staan en zonder jaloezie de ander het beste gunnen, samen leren, ontwikkelen, elkaar inspireren.”

ZAKELIJKE HUWELIJKEN – Succesvolle duo’s in de marketingcommunicatie is vanaf 1 oktober onder andere te koop bij Bol.com. ISBN/EAN: 9789090335582

Over de auteur:

Yvonne de Jager (1969) is in het dagelijks leven managementconsultant in marketing, communicatie en media. Na haar carrière bij diverse mediabureaus maakte zij in 2010 de overstap naar Microsoft. Daar werkte zij in diverse functies, voordat zij besloot haar eigen consultancy te starten. Als Chief Energy Officer heeft zij vanuit haar bedrijf Jakob Job en Anders diverse opdrachten vervuld bij bedrijven zoals Marktplaats, G+J Media, IAB Nederland, Abovo Media/Maxlead en Emerce