YouniQ Machining schudt de verspanende industrie op met freeswerk-webshop

Waarom wekenlang wachten op relatief eenvoudig freeswerk? Dat kan anders, zo vinden ze bij het Belgische YouniQ Machining. Klanten bestellen er hun producten online. Waarna binnen een paar minuten de offerte volgt en binnen een paar dagen de bestelde onderdelen. Die aanpak werkt en medeoprichter Wouter Moons had ook niet anders verwacht. ‘Digitaal is de toekomst.’

Disruptie uit frustratie

Het klinkt misschien gek, vertelt Wouter Moons, maar zo heel nieuw van opzet is hun bedrijf niet. Zie het eerder als een bundeling van wat al mogelijk was, van de voordelen van 3D-CAD-technologie in de volgens hem conventionele verspaningsmarkt. Een traditionele machinefabriek, zo noemt hij YouniQ Machining in essentie. Moons richtte het bedrijf, dat gevestigd is in het Belgische Zonhoven, in 2017 op, samen met medevennoot Jo Nys. CNC-machines zorgen er voor gefreesde componenten, via de automatische processen zoals op zoveel andere plekken.

‘We hebben ons zeker door 247TailorSteel laten inspireren’

Alles online

Er is alleen één verschil: diezelfde automatisering verloopt volledig digitaal. Oké, weliswaar niet op de vloer – robots heeft YouniQ niet – maar verder? De aanvraag van offertes, de bewerking ervan, het genereren van NC-codes, verzending en facturatie: alles gebeurt online, met de eigen site als startpunt voor de klant. Nadat die daar z’n 3D-CAD-tekening voor freeswerk heeft ingestuurd, volgt binnen een paar minuten de offerte. Is die akkoord? Dan levert YouniQ de bestelde componenten in de meeste gevallen binnen twee dagen in plaats van soms wel twaalf weken. Deze werkwijze is volgens Moons te vergelijken met die van een bedrijf als 247TailorSteel. ‘Daar hebben we ons zeker door laten inspireren. 247TailorSteel heeft een conventionele markt aangepakt en groeit exponentieel; dat willen wij ook. Digitaal is de toekomst.’

Wereldwijde bestellingen

Disruptie uit frustratie. Het klinkt wat negatief, maar betekende wel de start van YouniQ. Als engineer in de ruimtevaarttechniek vroeg Nys zich af waarom werkelijk elk besteld onderdeel zo lang op zich liet wachten. Dat kon, nee, dat móest anders. Hij vertelde oud-studiegenoot Moons erover, waarna de twee na een marktverkenning steeds meer overtuigd raakten van hun plan. Nu, ruim twee jaar nadat YouniQ’s site live ging, komen de bestellingen van over de hele wereld, zelfs vanuit Australië. En orders van meteen duizenden euro’s, van vooral Nederlandse bedrijven. Moons verbaast zich er nog altijd over, die bestellingen zeggen volgens hem veel over het vertrouwen van de klant. ‘Bovendien is Nederland een echt webshopland. In dat opzicht lopen we hier in België flink achter.’

Zelf gefinancierd

Moons en Nys financierden zelf hun machinepark en doen binnen YouniQ nog altijd alles zelf, ondersteund door krachtige en zelflerende algoritmes. De door henzelf ontwikkelde software draait op het Siemens NX-platform, tot grote tevredenheid van Moons. ‘Andere platformleveranciers waren sceptisch toen we hen benaderden. Siemens niet, daar hebben ze ons goed geholpen. Hun NX-platform is veelzijdig genoeg voor onze software.’

Met die software is veel mogelijk, vertelt Moons, al kiezen ze er bij YouniQ heel bewust voor om niet alles aan te bieden. Aluminium en de harde kunststof POM zijn voorlopig de enige materialen; ook zijn er beperkingen qua formaat. Toch staat er volgens Moons genoeg te gebeuren. ‘We staan voor de keuze: óf we breiden onze productie uit, óf we gaan onze software in licentie vermarkten. Over dat laatste willen we met partijen in gesprek – ook over de mogelijke constructie, zoals franchising.’

Veilig

Moons kan er maar moeilijk bij dat sommige leveranciers hun klanten een 3D-design nog altijd als 2D-tekening per post laten versturen. Dat is weliswaar veilig, maar dat geldt volgens hem ook voor een bestelling bij YouniQ. ‘De uitwisseling van data verloopt via een veilige https-verbinding. We gebruiken een beveiligde FTP-server en een lokaal back-upsysteem, bovendien slaan we tekeningen van de klant alleen tijdelijk op’, verzekert hij. ‘Digitaal of niet, betrouwbaarheid staat uiteraard voorop. Ook bij ons.’