Drie jaar geleden lanceerde Yellax samen met elektrotechnische oem’ers en system integrators BeeFinity. Dit biedt een oplossing voor een hoofdpijndossier in hun industrie: het product- en artikelbeheer. Voorheen hield iedere partij zelfstandig meerdere databases en bibliotheken bij. Nu fungeert BeeFinity per bedrijf als centrale plaats voor geclassificeerde artikelgegevens. Deze digitale catalogus wint nog aan kracht door co-creatie: gebruikers profiteren van elkaar omdat ze zelf artikeldata kunnen invoeren en verbeteren. Nu zet Yellax samen met de Fedet-sectie Paneelbouw de volgende stap, door onder meer 3D-modellen toe te voegen.

BeeFinity deelt nu ook bijlagen

Yellax ondersteunt klanten in de elektrotechniek en industriële automatisering bij het optimaliseren en automatiseren van hun ontwerpprocessen. Het verzorgt consultancy om ontwerpprocessen te verbeteren en biedt twee producten aan, Typical Manager en BeeFinity. Typical Manager is een platform voor het genereren van projectdocumenten, zoals elektrotechnische schema’s en plc-software, onafhankelijk van de softwareplatforms die klanten gebruiken. De kwaliteit van deze output is afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare data en daar zit ’m vaak de pijn. Er heerst in de markt brede onvrede over de kwaliteit en beschikbaarheid van goede artikelgegevens, zoals technische data en prijs- en levertijdinformatie, vanuit fabrikanten en leveranciers. Bedrijven moeten daarom zelf het artikelbeheer ter hand nemen en dat is een intensieve bezigheid zonder veel toegevoegde waarde. Het vergt vele honderden uren beheer, terwijl de kwaliteit van data vaak ondermaats blijft.

Algoritmes

Waarom zou je het artikelbeheer niet centraal organiseren, want dat is toch veel efficiënter? Vanuit deze gedachte werd BeeFinity geboren, een platform om productinformatie te beheren, verrijken en koppelen aan andere systemen binnen een organisatie, zoals ERP. BeeFinity heeft een naadloze koppeling met online dataplatform 2BA, dat al miljoenen producten bevat, en werkt met geclassificeerde data. Helaas zijn nog niet alle fabrikanten in staat (of bereid) om goede technische data aan te leveren via 2BA. Hier pakt Yellax de handschoen op. Yellax en 2BA helpen gebruikers producten te zoeken op basis van kenmerken en zo nodig ook snel vervangende producten te vinden. ‘Deze applicatie biedt engineers veel voordelen’, zegt algemeen directeur Theo Klaassen van Yellax. ‘Hun leven wordt er eenvoudiger door, de kwaliteit van productdata gaat omhoog en de beheertijd omlaag.’ De doorslaggevende ‘truc’ is co-creatie. ‘We vergelijken volledig automatisch de data binnen de elektrotechnische community. Algoritmes bepalen vervolgens de meest betrouwbare technische gegevens. Hoe meer leden van de community bijdragen, hoe beter de kwaliteit.’

Toevoegen bijlagen

De volgende stap diende zich aan toen de sectie Paneelbouw van Fedet (Federatie Elektrotechniek) vorig jaar contact zocht met Yellax. Een van de focusgebieden van deze brancheorganisatie is digitalisering en data. Zo wil de Fedet-sectie Paneelbouw de databeheersing in de sector verbeteren met een open database die integreert met ERP- en engineeringpakketten. Klaassen: ‘Hun doel is zowel commerciële als technische informatie van componenten voor schakel- en besturingspanelen van toonaangevende fabrikanten altijd compleet beschikbaar te hebben. Voor hen is het erg waardevol dat er een open database komt, zodat de beheerskosten van de gehele keten omlaag gaan. Zij wilden aan de artikeldata bijlagen gaan toevoegen, in eerste instantie 3D-modellen voor paneelbouwautomatisering. Daarvoor hebben we samen een proof of concept ontwikkeld; dat project is inmiddels positief afgerond. Nu zijn we deze uitbreiding op BeeFinity, voor het toevoegen van bijlagen, aan het bouwen. Intussen hebben we dat verbreed naar andere typen bijlagen, zoals handleidingen, UL-certificaten (voor de Amerikaanse markt, red.) en instructievideo’s voor aansluiting of service.’

Vooruitstrevende partijen

Klaassen is enthousiast over de samenwerking met Fedet. ‘Die is gelijkwaardig. Zij geven ons input vanuit de markt, terwijl wij via de koppeling met 2BA, voor engineering- en logistieke data, in nauw contact staan met artikelfabrikanten. Vanuit de sectie Paneelbouw zijn er drie kartrekkers, VerAutomation, PIA Service en Inelvé. Die verdienen een compliment. Een initiatief zoals dit komt alleen van de grond als vooruitstrevende partijen laten zien dat zij bereid zijn hun data te delen. Iedereen werkt hieraan mee omdat artikelbeheer voor niemand een onderscheidende propositie is, terwijl iedereen er wel veel tijd aan kwijt is. Zeker in de huidige markt, met lange levertijden voor veel componenten, wil je als engineer zoveel mogelijk data hebben.’ In het derde kwartaal wil Yellax met de uitgebreide versie van BeeFinity live gaan.