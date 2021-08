Het is een bedrijf dat gelooft in Europa en de Europese gedachte – en dat voor een onderneming die meer dan honderd jaar geleden in Japan werd opgericht. En er is meer Japans aan Yaskawa Electric: ze richten zich op een langdurige relatie met de klant. ‘Dat betekent dat we geduldig moeten zijn’, zegt Erik van Driel, director en businessunitmanager Drives, Motion en Control (DMC) van Yaskawa Benelux BV. ‘En dat zijn we.’

Yaskawa: Japanse speler met steeds steviger basis in Europa

Het bedrijf bestaat al sinds 1915, heeft wereldwijd meer dan 14.500 werknemers en produceert jaarlijks 2,2 miljoen servosystemen plus meer dan 2 miljoen frequentieregelaars. Yaskawa Electric laat indrukwekkende cijfers zien. Van Driel. ‘In heel veel besturingskasten vind je onze producten terug.’

Yaskawa Electric is één van de wereldmarkleiders op het gebied van industriële automatisering en met mechatronics als focus. Het bedrijf, met zestig kantoren wereldwijd, maakt en verkoopt drives, motion controls, robotsystemen, generatoren, convertors en software. In de Benelux is het bedrijf gevestigd in Eindhoven en telt in totaal 28 medewerkers. Yaskawa Benelux wordt geleid door Eddie Mennen en Van Driel, en opereert in twee businessunits: Robotics en Drives Motion & Control (DMC). In Eindhoven staat ook de Yaskawa Benelux Academy, met een uitgebreid opleidingsprogramma voor beginners en gevorderden binnen de onderneming.

Patenten

Yaskawa is een innovatief bedrijf, zegt Van Driel met enige trots. Het is al zes jaar op rij vertegenwoordigd in de Derwent Top 100 Global Innovators, een jaarlijkse verkiezing door het Japanse Clarivate Analytics. ‘En daar staan we tussen gerenommeerde en jongere bedrijven als Amazon, Uber en Microsoft. De verkiezing danken we overigens onder andere aan het aantal patenten dat we jaarlijks laten vastleggen, en aan de invloed die we daarmee hebben in de industrie. Innovatie om onze klanten nog beter te helpen, daar gaat het om.’

Bijzonder is ook de houding van Yaskawa ten opzichte van Europa. Het bedrijf heeft inmiddels – heel bewust – negen fabrieken op het continent; de laatste werd in 2019 in Slovenië geopend. In de fabrieken wordt onder andere 80 procent van alle robotica voor Europa geproduceerd, alsmede 50 procent van alle producten van de businessunit DMC.

Dat heeft een reden, zegt Van Driel. ‘Je zou kunnen zeggen dat wij als bedrijf in Europa geloven. Dat heeft er onder meer mee te maken dat we dicht bij de klant willen zitten, ook wat betreft de productie. Goede dienstverlening hangt volgens ons sterk samen met fysieke nabijheid. Met fabrieken dichtbij kun je de klant sneller leveren en ken je de lokale markt ook beter. En je kunt natuurlijk betere, want snellere service bieden. Bovendien nemen we zo onze maatschappelijke verantwoordelijkheid: geen banen en productie in lagelonenlanden.’

Taal van de klant

In een aantal opzichten is Yaskawa behoorlijk Japans, zegt Van Driel. ‘We hechten bijvoorbeeld aan langdurige relaties. En daarin hebben we veel geduld. Dat is wel echt Japans, ja. Eerst investeren: de klant leren kennen, begrijpen wie hij is. En vervolgens wat hij wil. Wat is zijn vraag? En wat is dan de vraag áchter die vraag? Want daar gaat het om. De klant wil een servomotor. Natuurlijk kun je die gewoon leveren. Maar wat betekent dat? Wil hij zich richten op sneller produceren? Of wil hij minder uitval? Je kunt een klant pas echt helpen, als je zijn echte vraag kent. En die kun je pas beantwoorden als je de klant kent. Als je weet wat hem drijft, wat zijn behoeftes zijn.’

Volgens Van Driel is deze werkwijze ‘behoorlijk uniek’. Natuurlijk, zegt hij, ook bij Yaskawa moet er onder aan de streep winst worden gemaakt. ‘Tegelijk werken we dagelijks aan onze langetermijnstrategie.’

Yaskawa – en dat is dus ook een reden om in Europa te produceren – wil de taal van de klant spreken, aldus Van Driel. ‘En dan bedoelen we dat letterlijk en figuurlijk. Luisteren en doorvragen. Daar worden onze mensen op getraind. En die ervaringen wisselen we internationaal uit.’

Nauwkeurigheid

Eén van de klanten van Yaskawa is Visser Horti Systems in ’s-Gravendeel. Het bedrijf ontwerpt en fabriceert sinds 1967 machines en productielijnen voor de tuinbouwsector. De relatie met Yaskawa gaat al zo’n tien jaar terug, zegt technisch manager Jacko van de Ree. ‘We hadden problemen met een aantal onderdelen van onze verspeenmachines. De afdeling Inkoop kwam na veel onderzoek uiteindelijk uit bij Yaskawa. Samen met de engineers van Yaskawa hebben we vervolgens goede, nieuwe machines kunnen ontwikkelen en maken.’

‘Als je elkaar langer kent, kun je met elkaar meedenken’

Bij verspeenmachines, waar plantjes worden overgeplaatst vanuit een tray in een grotere tray, gaat het om twee zaken: capaciteit en nauwkeurigheid, zo stelt Van de Ree. ‘En daar hebben ze ons goed mee geholpen.’ Zo goed zelfs dat Yaskawa in de jaren erna voor vele verschillende machines van Visser onderdelen mocht leveren. ‘De kwaliteit van de onderdelen staat buiten discussie. De lijntjes tussen beide bedrijven zijn wat dat betreft kort.’

Van de Ree herkent verder het langetermijndenken van Yaskawa. ‘Wij zijn een familiebedrijf, bij ons gaat het ook om de lange termijn. En daar vinden we elkaar. Ook praktisch: onze machines gaan tien tot vijftien jaar mee, dan wil je niet elke keer met nieuwe leveranciers werken. Dat vinden onze klanten niet fijn. Als je elkaar langer kent, kun je – zoals wij doen – met elkaar meedenken en elkaar helpen.’

Innovatief karakter

Erik van Driel over het innovatieve karakter van Yaskawa: ‘Dat is erop gericht om de integratietijd te verlagen en projectrisico’s voor onze klanten te reduceren. Singular Control is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is een besturingsplatform dat ingezet wordt voor het aansturen van de servo-assen in de robots en de externe assen, servosystemen of frequentieregelaars. Met Singular Control bieden we één platform om alle motion in de toepassing eenvoudig te integreren.’

Een ander voorbeeld van innovatie is i3 Mechatronics. ‘Met dit concept spelen we in op de ontwikkelingen rondom smart industry. We weten inmiddels dat op dat gebied geen vraagstuk hetzelfde is. Daarom is een flexibel concept waarmee we maatwerk kunnen leveren belangrijk. Servosystemen en frequentieregelaars van Yaskawa halen al veel procesdata binnen voor eigen regelalgoritmes. Met i3 Mechatronics kunnen we die data voor onze klanten ontsluiten en omzetten naar waardevolle informatie.’