Yara heeft van Enova 283,25 miljoen Noorse kronen gekregen voor de ontwikkeling van een initiatief om groene ammoniak te produceren. Hiermee zet Yara officieel de eerste stap naar volledige decarbonisatie van de ammoniakfabriek op Herøya in Porsgrunn.

De kunstmestfabriek van Yara in Herøya is een van de grootste bronnen van CO2-emissies in Noorwegen buiten de olie- en gasindustrie, waar jaarlijks 800 000 ton CO2 vrijkomt. Een cruciaal element in de kunstmestproductie is waterstof, dat wordt omgezet in ammoniak. Vandaag wordt de waterstof geproduceerd met behulp van vloeibaar fossiel gas. Door waterstof op basis van hernieuwbare energie te produceren, zal Yara in staat zijn emissievrije ammoniak te maken.

Noorwegen heeft de unieke kans om een leidende positie in te nemen in de groene transitie. Daarom is dit besluit zo belangrijk en zal het een nieuw, Noors industrieel avontuur kunnen helpen versnellen. Groene ammoniak is een veelzijdige, klimaatvriendelijke inputfactor en energiedrager van waterstof. Emissievrije ammoniak is de sleutel tot het terugdringen van de uitstoot van de wereldwijde voedselproductie en de scheepvaart over lange afstanden, aldus Svein Tore Holsether, CEO van Yara.

De raad van bestuur van Yara heeft besloten te investeren in de 24 MW-demonstratie-installatie, waar de technologie zal worden gedemonstreerd en de kwaliteit zal worden gewaarborgd. Deze installatie wordt een van de grootste projecten ter wereld voor de productie van groene ammoniak.

Hernieuwbare energie zal fossiele brandstoffen vervangen en daardoor de CO2-uitstoot met ongeveer 41.000 ton per jaar verminderen. De installatie zal voldoende waterstof produceren om 20.500 ton ammoniak per jaar te produceren, die wordt omgezet in 60.000 tot 80.000 ton groene fossielvrije minerale meststof.

Uitstoot met 30 procent verminderen

Het project streeft ernaar de eerste groene ammoniakproducten al medio 2023 op de markt te brengen, zowel als fossielvrije meststof als brandstof voor schepen. We gaan van goede bedoelingen naar daden, de investeringsbeslissing is genomen en het project begint nu, zegt Magnus Ankarstrand, directeur van Yara Clean Ammonia.

Holsether onderstreept dat dit een belangrijke stap is om de plannen van Yara om de eigen uitstoot terug te dringen, te verwezenlijken.

Yara heeft zijn eigen emissies sinds 2005 al met zo’n 45 procent teruggedrongen en zal zijn eigen emissies en emissies uit de energieproductie tot 2030 met nog eens 30 procent terugdringen. We zijn erg blij dat de autoriteiten de investering steunen en ons de nodige vergunningen en de financiële steun van Enova hebben verleend, aldus Holsether.