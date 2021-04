Woven Planet Holdings, een dochteronderneming van Toyota Motor Corporation, heeft ingestemd met de overname van Level 5, de zelfrijdende divisie van Lyft, Inc. een van de grootste ride-hailing bedrijven ter wereld. Dit is de eerste grote deal voor de nieuw opgerichte Woven Planet.

De deal brengt wetenschappers en software-ingenieurs van wereldklasse van Level 5, Woven Planet en onderzoekers van Toyota Research Institute, Inc. (“TRI”) samen die al samenwerken met Woven Planet. Het resulterende gecombineerde “droomteam” van ongeveer 1.200 zal een van de meest diverse, goed uitgeruste en getalenteerde groepen op dit gebied vertegenwoordigen.

De aankondiging van vandaag plaatst Woven Planet in het centrum van de verbonden en geautomatiseerde rijbeweging door het verstrekken van:

Talent: een internationaal team van toptechnici, onderzoekswetenschappers en domeinexperts in mobiliteitsdiensten.

Technologie: een robuuste set detectie-, computer- en softwaremiddelen en strategische mogelijkheden in geautomatiseerde rijsystemen.

Internationale foodprint: zodra de overname is voltooid, zal Woven Planet een uitgebreide foodprint hebben buiten het hoofdkantoor in Tokio, met kantoren en engineeringteams in Palo Alto, CA en Londen, VK.

Naast de overname van Level 5 hebben Woven Planet en Lyft commerciële overeenkomsten getekend voor het gebruik van het Lyft-systeem en vlootgegevens om de veiligheid en commercialisering van de geautomatiseerde aandrijftechnologie die Woven Planet zal ontwikkelen te versnellen.

Lyft zal ongeveer $ 550 miljoen in contanten ontvangen, met $ 200 miljoen vooraf betaald onder voorbehoud van bepaalde slotaanpassingen en $ 350 miljoen aan betalingen over een periode van vijf jaar.

Als gevolg van deze transactie zal Woven Planet een revolutie in de wereld van mobiliteit versnellen en haar missie van “Mobility to Love, Safety to Live” realiseren, wat een bredere visie op menselijk geluk en welzijn op de planeet Aarde voedt.

James Kuffner ceo Woven Planet: “Deze overname bevordert onze missie om de veiligste mobiliteit ter wereld op schaal te ontwikkelen. Het Woven Planet-team heeft, samen met het team van onderzoekers van TRI, al een expertisecentrum voor softwareontwikkeling en technologie opgericht in de Toyota Group. Door de ingenieurs en experts van niveau 5 van wereldklasse in de plooi te brengen – evenals extra technologische middelen – kunnen we nog meer snelheid en impact hebben. Deze deal zal essentieel zijn bij het samenvlechten van de mensen, middelen en infrastructuur die ons zullen helpen om de wereld waarin we leven te transformeren door middel van mobiliteitstechnologieën die een gelukkigere, veiligere toekomst voor ons allemaal kunnen bewerkstelligen.”

Logan Green ceo Lyft: “De aankondiging van vandaag lanceert Lyft in de volgende fase van een ongelooflijke reis om onze missie tot leven te brengen. Lyft heeft negen jaar lang een transportnetwerk opgebouwd dat uniek in staat is om autonome voertuigen op te schalen. Deze deal brengt de visie, het talent, de middelen en de inzet samen om schone, autonome mobiliteit op wereldschaal te bevorderen.”

George Kellerman head of investments & Acquisitions Woven Planet: “Met de overname van Level 5 streeft Woven Planet naar haar missie om de innovatieve cultuur van Silicon Valley te combineren met wereldberoemd Japans vakmanschap om de mobiliteitsoplossingen van de toekomst te creëren. Deze overname versnelt ons vermogen om technologische oplossingen naar voren te brengen aanzienlijk met een toestroom van uitzonderlijke ingenieurs en toonaangevende technologie. Het biedt ook een solide basis voor internationale expansie en toekomstige wervingsinspanningen in ‘s werelds sterkste talentmarkten. We willen het centrum worden van onderling verbonden mobiliteitssystemen, waarbij we een verscheidenheid aan technologieën en partnerschappen die veel verder reiken dan de automobielindustrie, met elkaar weven. Deze overname markeert de eerste in een gecoördineerde strategie om toonaangevende technologieën en talent te consolideren om deze visie te helpen realiseren.”

Luc Vincent executive vp autonomous technology Lyft: “Zowel Woven Planet als Level 5 zijn gericht op het verbeteren van mobiliteit door middel van technologie, waardoor een toekomst tot stand komt waar mensen over de hele wereld baat bij hebben. Met deze deal ben ik erg enthousiast dat het Level 5-team beter dan ooit gepositioneerd zal zijn om zijn langetermijnmissie om autonome voertuigen op de markt te brengen, waar te maken. Als onderdeel van Woven Planet kunnen we gebruikmaken van uitzonderlijke expertise op het gebied van autotechniek en de aanzienlijke middelen van een iconisch bedrijf, terwijl we blijven bewegen met de energie en snelheid van een start-up. Het is opwindend om deel uit te maken van deze nieuwe onderneming, onze missie uit te breiden en de fundamentele technologie te bouwen die mobiliteit en de slimme steden van morgen zal ondersteunen.”

Bij Woven Planet Group zijn we op een missie om een gelukkigere planeet te ontwerpen door middel van veilige, verbonden mobiliteitsoplossingen. Woven Planet Group, dat in januari 2021 van start gaat, is een uitbreiding van de activiteiten van Toyota Research Institute – Advanced Development, Inc. die zich toelegt op het tot leven brengen van zijn visie, “Mobility to Love, Safety to Live”. Onder dit gedeelde doel transformeren onze vier bedrijven, Woven Planet Holdings, Woven Core, Woven Alpha en Woven Capital, hoe mensen leven, werken en bewegen door nieuwe innovaties en investeringen in geautomatiseerd rijden, robotica, slimme steden en meer.

Lyft is opgericht in 2012 en is een van de grootste transportnetwerken in de Verenigde Staten en Canada. Terwijl de wereld verschuift van autobezit naar transport-as-a-service, loopt Lyft voorop in deze enorme maatschappelijke verandering. Ons transportnetwerk brengt rideshare, fietsen, scooters, autoverhuur en transit samen in één app. We zijn bijzonder gedreven door onze missie: het leven van mensen verbeteren met ‘s werelds beste transport.