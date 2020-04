WoTS gaat dit jaar niet door, wellicht in 2021

Mede door de verlengde overheidsmaatregelen ten aanzien van grootschalige evenementen, hebben de organisatoren (FHI, FEDA, Machevo & Bulk Vereniging) besloten om de World of Technology & Science en Industrial Processing 2020 geen doorgang te laten vinden. De beurs zou plaatsvinden van dinsdag 29 september t/m vrijdag 2 oktober 2020, maar wordt nu verplaatst naar een later tijdstip.

‘Gezondheid gaat voor en is de drijfveer voor onze beslissing. Uiteraard is onze teleurstelling groot dat het event niet zal doorgaan in 2020’, aldus de organisatie in een persverklaring. Naar verluidt is ook het afhaken van veel exposanten een reden voor het cancelen van de beurs. Menig exposant, aldus een bron, heeft nu andere prioriteiten dan zich te presenteren op een beursvloer. En ook vele bezoekers zullen voorrang geven aan het managen van hun bedrijf in crisistijd en niet aan het zich oriënteren op innovaties, wat het voor standhouders nog minder opportuun maakt vierkante meters beursvloer af te huren.

De beursorganisatie gaat de komende maanden alle mogelijke opties onderzoeken om de (tweejaarlijkse) WoTS in de tweede helft van 2021 door te laten gaan.

WoTS is in 2014 ontstaan door het samenvoegen van drie toonaangevende beurzen, namelijk HET Instrument, Aandrijftechniek en Industrial Processing. Door het samengaan van deze beurzen ontstonden er concrete voordelen voor zowel exposanten als bezoekers. Bezoekers uit industrie, laboratoria, zorg en wetenschap krijgen de mogelijkheid in één keer op één locatie een sterk en breed technologisch aanbod te bezoeken. WoTS bestaat wel uit vijf afzonderlijke ‘werelden’: World of Automation, World of Laboratory, World of Motion & Drives, World of Electronics en Industrial Processing. Met deze indeling krijgen de branches wel hun eigen identiteit, expositieprogramma en richten zij zich op hun eigen bezoekersdoelgroepen met interactieve beursprojecten en aansprekende en actuele seminaronderwerpen.