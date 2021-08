Workshop donderdag 16 september – 9.00 uur: de praktijk van NIVEAU-meting

Bij de aanschaf van een niveausensor heb je de keuze tussen verschillende meetoplossingen: servo, radar, niveaumeting door middel van drukverschil. Wat de beste methode is, is afhankelijk van de situatie waarin de sensor gebruikt wordt: type vloeistof, omgevingsfactoren, gewenste nauwkeurigheid..

In een compacte online workshop op donderdag 16 september gaan experts in op deze punten. Van 9.00 tot 12.00 uur kun je gratis deelnemen aan vier webinars, waarin telkens een andere meetoplossing of toepassingsgebied centraal staat.

De openingspresentatie wordt verzorgd door Rob Smulders en Peter Wijnberg van VEGA.

Radar heeft de afgelopen jaren een steeds grotere rol aangenomen bij niveaumetingen in industriële processen. Maar hoe werkt het eigenlijk? Met inzicht in de werkingsprincipes en de voor- en nadelen van de diverse soorten radar kun je ook een betere afweging maken welk type radarmeting voor jouw applicatie geschikt is.

Rob Smulder en Peter Wijnberg van VEGA gaan in dit webinar o.a. in op:

• Hoe werkt een radar-niveausensor

• Wat maakt deze techniek zo geschikt voor toepassingen in de procesindustrie

• Geleide radar en contactloze radar: De voor- en nadelen

• De laatste ontwikkelingen van radar: wat kan dit voor uw proces betekenen.

Bezoek de website voor het volledige programma en inschrijving.