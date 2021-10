Plasmacure (Nijmegen/Eindhoven) ontwikkelt en verkoopt haar PLASOMA koud plasma systeem om chronische wonden beter te behandelen. Een nieuwe financieringsronde in een consortium met Topfonds Gelderland, NextGen Ventures, European Innovation Council (EIC) en Credenti B.V. (een groep informele investeerders) maakt het voor Plasmacure mogelijk klinische studies uit te voeren en het product internationaal te verkopen. Oost NL is fondsmanager van Topfonds Gelderland.

“Iedere 30 seconden verliest iemand, ergens ter wereld, een voet door amputatie. Meer dan 80% van deze amputaties wordt veroorzaakt door diabetische voetwonden die niet genezen. Bij Plasmacure hebben we een wereld voor ogen waar mensen niet meer lijden aan chronische wonden. De eerste resultaten met PLASOMA zijn indrukwekkend, 60% van de wonden is genezen.” vertelt Bas Zeper, CEO en oprichter van Plasmacure. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt PLASOMA – een medisch apparaat om wondgenezing te stimuleren met behulp van koud plasma. Koud plasma ontstaat door energie toe te voegen aan gas. Het is zeer effectief bij het doden van bacteriën en het stimuleren van doorbloeding en celgroei. PLASOMA stuurt pulsen naar een disposable koud plasma pad, daardoor ontstaat koud plasma direct in de wond.

Kostenbesparing

Behandeling van complexe wonden drukt nu al met 2 miljard euro per jaar op het Nederlandse zorgbudget. Met PLASOMA kunnen kosten worden bespaard binnen de wondzorg doordat wonden sneller genezen. De markt voor geavanceerde wondzorg blijft groeien met ongeveer 5% per jaar, door een toename in diabetespatiënten en de vergrijzing.

Investering

Met de investering kan Plasmacure klinische studies uitvoeren en PLASOMA verkopen aan wondzorgcentra en ziekenhuizen in meerdere Europese landen. “Voor ons is dit een belangrijke stap, vertelt Bas Zeper: “Grote klinische studies kunnen het positieve effect op de wondgenezing van de belangrijkste typen chronische wonden aantonen. We zijn trots op de eerste resultaten: 20 casestudies laten zien dat 60% van de wonden – die gemiddeld 65 weken open waren – binnen 7 weken genazen met gemiddeld 13 behandelingen. Er was zelfs een wond bij van ruim 4 jaar oud.”

Investeerders

Sven Kempers, investment manager Health bij Oost NL: “Plasmacure heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. De eerste resultaten van de case studies zijn veelbelovend. Met onze nieuwe investering helpen we het bedrijf de Europese markt te betreden, zodat meer wondzorgcentra en ziekenhuizen kunnen profiteren van PLASOMA. Dit draagt bij aan het welzijn van patiënten en houdt de zorg betaalbaar.” Vanuit Topfonds Gelderland investeerde Oost NL in 2018 voor het eerst in Plasmacure. In deze nieuwe investeringsronde verstrekt Oost NL de financiering uit MKB Kredietfaciliteit Gelderland (Topfonds Gelderland).

NextGen Ventures investeert in kennisintensieve bedrijven die een verandering in de gezondheidszorg teweegbrengen. Sandra Mayr, investment manager bij NextGen Ventures: “De ambitie van Plasmacure op het gebied van wondzorg sluit uitstekend aan bij onze ambitie: patiënten betere, kosteneffectieve zorg bieden die makkelijk toe te passen is door de zorgverlener. Sinds onze investering in 2016 heeft het team van Plasmacure veelbelovende resultaten laten zien. Wij zien uit naar de bevestiging hiervan in het grootschalige klinische onderzoek en een succesvolle marktintroductie.” Ook NextGen Ventures deed mee aan de financieringsronde in 2018.

European Innovation Council Fund (EIC Fund) is een initiatief van de Europese Commissie om directe equity en quasi-equity investeringen te doen in Europese high impact en deep tech start-ups en scale-ups. Heidi Kakko, lid van het EIC Fund Investment Committee: “We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Plasmacure steun krijgt van het EIC Fund, waardoor het bedrijf PLASOMA verder kan ontwikkelen. De investering van het EIC Fund zal dit baanbrekende medische hulpmiddel dichter bij de patiënten brengen.”

Bernhard Hoeksma, directeur bij Credenti B.V.: “Onze groep investeerders heeft affiniteit met het doel van Plasmacure: mensen met chronische wonden helpen. Vooral daarom waren we bereid om in een vroege fase te investeren. De recente resultaten van de PLASOMA-behandeling zijn hoopgevend en overtuigend.” Credenti B.V. investeerde in 2018 voor het eerst in Plasmacure.

Plasmacure in Oost-Nederland

Het hoofdkantoor van Plasmacure bevindt zich in Nijmegen, waar het management en marketing & sales personeel werken. De fabrikant van de koud plasma pulser is Relitech uit Nijkerk (GLD). Een groep informele investeerders uit Oost-Nederland investeert ook mee in deze ronde. Bron Oost NV