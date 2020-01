Deze week is het e-healthweek: een hele week met volop aandacht voor slimme technologie die onze zorg persoonlijker, toegankelijker en effectiever kan maken. Onderzoekers en studenten van de Universiteit Twente werken mee aan vele oplossingen voor een betere gezondheidszorg. Wij zetten een vijftal interessante innovaties voor je op een rijtje.

Met Virtual Reality van je hoogtevrees af

Om van hoogtevrees af te komen, is blootstelling aan je angsten één van de belangrijkste methoden. Samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam ontwikkelden UT-onderzoekers ZeroPhobia, waarmee je zonder tussenkomst van een therapeut je angsten te lijf kan gaan. Met een simpele VR-houder voor je telefoon, die nog geen tien euro hoeft te kosten, kan je zelf aan de slag. De app maakt gebruik van cognitieve gedragstherapie. Omdat gebruikers weten dat de VR-omgeving niet echt is, zijn ze bereid een stapje verder te gaan dan in het echt.

Meer info: https://www.utwente.nl/nieuws/2019/3/114675/effectieve-behandeling-hoogtevrees-zonder-therapeut-met-smartphone-virtual-reality-app

Weet wat je eet

Het is een bekend credo: weet wat je eet. Onderzoekers van de UT ontwikkelden de Interactive Dining Table: de tafel helpt jou en je tafelgenoten om beter inzicht te krijgen in je eetgedrag. Met gekleurde leds en diverse sensoren weet de tafel precies wat de eters allemaal tot zich nemen. En kan daarmee op een luchtige en toegankelijke manier feedback geven op je gedrag. De tafel stond onlangs geëxposeerd tijdens de Dutch Design Week.

Meer info: https://www.utwente.nl/en/eemcs/bss/news/2019/10/97487/interactive-dining-table-at-the-dutch-design-week

Jouw persoonlijke begeleidingsteam, Council of Coaches

Kinderen met astma bewegen doorgaans minder dan gezonde kinderen. Voor hen is het juist van belang dat ze in beweging zijn, maar benauwdheid leidt ertoe dat deze kinderen langdurige fysieke inspanning uit de weg gaan en het contact met andere kinderen afneemt. De interactieve playground en thuismonitoring AIRplay is een gezamenlijk product van MST, ZGT (Ziekenhuisgroep Twente), Universiteit Twente en Roessingh Research and Development (RRD). Een app monitort via sensoren de activiteiten, de playground bestaat uit beamers die in het plafond zijn verwerkt en interactieve spellen projecteren op de grond.

Meer info: https://www.utwente.nl/nieuws/2018/12/494703/interactieve-playground-jonge-astmapatienten-slaat-aan

Stopmaatje

Minderen met roken, of misschien wel helemaal stoppen, levert flink wat stress op. De app Stopmaatje, ontwikkeld door Saxion, MST, Tactus en de Universiteit Twente helpt met inspirerende tips, aanmoedigingen, alles gebaseerd op jouw persoonlijke behoeften.

Meer info: https://tactus.nl/gedeeldNieuws/index/details/id/5094

Aanmelden