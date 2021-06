Loop en Rapidemic mogen zich de winnaars van de Philips Innovation Award 2021 noemen. Tijdens de allereerste Hybrid Grand Final van de Philips Innovation Award ontvingen zij van Frans van Houten, CEO Koninklijke Philips en voorzitter van de jury, de prijs voor de meest vernieuwende studentenstart-up van Nederland.

Bob Hendrikx van Loop is de winnaar van de Innovator prijs. Hij gaat naar huis met een prijzenpakket ter waarde van €50.000 euro. Met zijn levende doodskisten gemaakt van mycelium hoopt Loop zijn volgende stappen te kunnen zetten. “We gaan een Loop forest aanleggen waarvoor we vervuilde grond van gemeentes opkopen”, aldus Hendrikx.

De winnaar van de Rough Diamond prijs is Violette Defourt van Rapidemic en zij ontvangt een prijzenpakket ter waarde van €10.000. Rapidemic speelt in op de huidige corona pandemie met een testmethode die direct inzetbaar is bij een snel verspreidende virussen. Violette: “Ik vond het een geweldige en leerzame avond, wij hebben niet alleen kunnen netwerken met alle andere startups maar ook met de jury en partners”.

Naast de winnaars hebben ook de deelnemers die naast de prijzen grepen veel gehad aan het begeleidingstraject van de Philips Innovation Award. Mede door coaching, training en het netwerk van partners verbonden aan de award worden alle deelnemers uitgedaagd hun business plannen te verbeteren. Zo motiveert de Philips Innovation Award ondernemers van de toekomst hun eerste stappen te zetten.

De organisatie van de Philips Innovation Award De Philips Innovation Award is een onafhankelijke non-profit organisatie die nauw samenwerkt met en gesponsord wordt door onder andere de Koninklijke Philips. Het bestuur van de Award bestaat uit zeven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op deze manier is het een Award georganiseerd voor studenten, voor studenten.