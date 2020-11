Wim van der Hoek Award voor TU/e-alumnus Teun van der Sande

Tijdens het online programma van de Precisiebeurs 2020 werd onder auspiciën van DSPE (Dutch Society for Precision Engineering) de Wim van der Hoek Award uitgereikt. De prijs ging naar Teun van der Sande, die aan de TU Eindhoven (TU/e) afstudeerde op het ontwerp van een complex bewegingsmechanisme. Het mechanisme moet in een zeer kleine ruimte en onder extreem lage temperaturen kunnen functioneren. “Teun heeft daarvoor de VanderHoekse constructieprincipes op uitstekende wijze toegepast”, aldus de jury. “Hij heeft dit multidisciplinaire ontwerp heel gedegen opgezet en uitgewerkt.”

Op woensdagmiddag 18 november, tijdens het online programma van de Precisiebeurs 2020, verzorgde DSPE de uitreiking van de Wim van der Hoek Award. Deze prijs – ook wel Constructeursprijs genoemd – werd in 2006 ingesteld ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van nestor in de constructieprincipes Wim van der Hoek, die begin vorig jaar op 94-jarige leeftijd is overleden. Voorafgaand aan de prijsreiking vond de presentatie plaats van het boek “Wim van der Hoek (1924-2019) – Een constructief leven”, dat op initiatief van DSPE tot stand is gekomen.

De Constructeursprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste afstudeerwerk op het gebied van het construeren in de werktuigbouwkunde aan de technische universiteiten en de hogescholen in Nederland en België. Aan deze prijs zijn verbonden een oorkonde, een trofee gemaakt door de Leidse instrumentmakers School en een geldbedrag, gesponsord door HTSC, het High Tech Systems Center van de TU/e.

Acht nominaties

Criteria bij de beoordeling van de afstudeerverslagen zijn kwaliteit van het ontwerp, onderbouwing en innovativiteit, alsmede de geschiktheid voor gebruik in het onderwijs in de constructieprincipes. De jury, onder voorzitterschap van DSPE-bestuurslid Jos Gunsing (MaromeTech), ontving acht nominaties, ingediend door de afstudeerbegeleiders/hoogleraren van de betreffende studenten. Ze zijn afkomstig van Fontys Hogeschool Engineering in Eindhoven, Avans Hogeschool in Breda, TU Eindhoven en TU Delft. “In alle gevallen was sprake van kwalitatief hoogwaardig werk”, aldus de jury. De genomineerden zijn uitgenodigd om kosteloos de DSPE Conference on Precision Mechatronics 2021 bij te wonen en daar hun afstudeerwerk met een poster te presenteren.

Constructieprincipes uitstekend toegepast

De Wim van der Hoek Award 2020 ging uiteindelijk naar Teun van der Sande, die Werktuigbouwkunde studeerde aan de TU/e. Deze zomer studeerde hij af op het ontwerp van een complex bewegingsmechanisme. Zijn afstudeeropdracht voerde hij uit bij Prodrive Technologies in Son, waar hij als uitdaging meekreeg dat het mechanisme in een zeer kleine ruimte en onder extreem lage temperaturen moet kunnen functioneren. Hij begon met een systeemdecompositie, waaruit twee grote ontwerpproblemen voortkwamen die hij moest oplossen. In de eerste plaats het ontwerp van een niet-overbepaalde ondersteuning voor een kwetsbare sensor, met strikte eisen aan koeling. Ten tweede het ontwerp van een op lineaire geleiding gebaseerd intrekmechanisme met een goed gedefinieerde voorspanning en zonder botskrachten aan het einde van de slag.

“Teun’s analytische en experimentele vaardigheden, enthousiasme en leergierigheid, samen met zijn vermogen om nieuw verworven kennis op een gestructureerde manier over te dragen aan teamleden, stelden hem in staat beide problemen op te lossen en tevens een volledig geïntegreerd productontwerp te maken”, aldus Ron Hendrix, zijn afstudeerbegeleider bij Prodrive. De jury voegt daaraan toe: “Teun heeft in zijn ontwerp de constructieprincipes uit Wim van der Hoek’s gedachtegoed op uitstekende wijze toegepast. Hij heeft het multidisciplinaire ontwerpproces heel gedegen opgezet. Verschillende concepten heeft hij goed uitgewerkt, de keuzes heeft hij prima beargumenteerd en zijn verslag leest prettig.”