Wilo Nederland versterkt propositie met overname Wri-Tech

‘Ons team zal zich thuis voelen bij de nieuwe eigenaar’



‘Gedeelde waarde en visie’

Dirk Oorthuizen over de overname: ‘Sinds de oprichting in 2000 heeft Wri-Tech zich altijd gefocust op kwaliteit en gematigde groei. Dat hebben we met name gedaan in markten die van nature minder gevoelig zijn voor verandering. Water, voedingsmiddelen en farmaceutische producten zijn producten die altijd nodig blijven. Het zijn tegelijkertijd markten waar maatwerk min of meer de standaard is. Als leverancier van oplossingen passen Wilo en Wri-Tech uitstekend bij elkaar. Voor mij is het punt gekomen om het bedrijf in handen te geven van een volgende generatie. Het is niet eenvoudig om een familiebedrijf dan onder te brengen bij een ander bedrijf. Dat bleek met Wilo echter allerminst het geval: we delen dezelfde waarden en visie op klantenbinding. Ik ben ervan overtuigd dat ons team zich thuis zal voelen bij de nieuwe eigenaar. De bedrijfsculturen van Wilo en Wri-Tech sluiten naadloos op elkaar aan en beiden weten we ons verzekerd van een bredere basis. Je zou dat een win/win/win-situatie kunnen noemen.’

‘Met deze transactie versnellen we ons groeiplan’