Zijn ‘aha-momentje’ had Willibrord Woertman vorig jaar in Hellendoorn, tijdens een presentatie van Zone.college. Daar zag de directeur van machinebouwer Selo de grote voordelen van machines in een 3D-toepassing. Zijn belangstelling was gewekt. Kon zoiets ook niet op de eigen website? Ja, dat kon.

Machine in 3D als salespitch

Het was (en is) een probleem in coronatijden, zegt Woertman. Hoe laat je potentiële klanten zien wat je machines kunnen als je die machines zelf niet kunt laten zien – bijvoorbeeld op een beurs? ‘Onze verkopers merkten dat het lastig is om de machines goed te presenteren. De mogelijkheden te demonstreren, als je er niet omheen kunt lopen en dingen aan kunt wijzen of verduidelijken.’ En dat is in het geval van Selo misschien nog wel extra lastig, want het bedrijf in Hengelo bouwt ingewikkelde foodprocessingmachines voor klanten wereldwijd. Omvangrijke installaties voor het verwerken van voedsel en petfood, waarin het gemengd, verwarmd en gekoeld wordt.

‘De klant snapt de machine zo een stuk beter’

Het was dus iets waar directeur Woertman zijn hoofd over brak. Hoe dat probleem op te lossen? Tot hij dus in contact kwam met Digital Chef uit Enschede. Het bedrijf maakt digitale 3D-modellen van food, machines en verpakkingen. Woertman was direct verkocht, zegt hij. ‘Ik zag wat die modellen voor ons konden doen, hoe ze de website konden verrijken. Zo ging het balletje rollen.’

Expert

Digital Chef werd in 2019 opgezet. Het bedrijf is, zo zegt medeoprichter Bart Oude Luttikhuis, ‘inmiddels een toonaangevende expert in het maken van interactieve 3D-foodmodellen – CGF’s – voor de levensmiddelenindustrie’. Aan de hand van echte levensmiddelen, technische tekeningen, foto’s en specs bouwen de specialisten van Digital Chef de 3D-producten. Zoals bijvoorbeeld de zogeheten vealcut app voor de VanDrie Group, dat wereldwijd kalfsvlees levert. De database van Digital Chef is inmiddels gevuld met liefst 120 3D-kalfsvlees delen, ter ondersteuning van de internationale verkoop en voor interne opleiding en training.

Digital Chef biedt diverse mogelijkheden aan, zegt Oude Luttikhuis: van 3D-productconfigurators tot 3D-productviewers, zoals de viewer op de website van Selo. Maar ook de 3D-catalogus op de tablet voor verkopers. ‘Op deze manier kun je heel goed laten zien hoe iets eruitziet, hoe het werkt en wat de voordelen zijn. Onze oplossingen helpen ontwikkelaars, sales engineers, marketeers, verkopers en trainers hun verhaal nog beter uit te leggen’, aldus Oude Luttikhuis.

Geslaagd

Voor Selo bouwde Digital Chef eerst een pilot van een mayonaiseproductlijn, tot tevredenheid van Woertman. ‘Er werd snel en goed gewerkt. De toepassing van Digital Chef voegt wat mij betreft echt iets toe voor ons als bedrijf. We kunnen onze machines op de website van alle kanten laten bekijken, laten zien hoe het werkt. Als klant snap je de machine zo ook een stuk beter.’

Na de geslaagde pilot bouwde Digital Chef nog een aantal machines uit het ‘park’ van Selo om in 3D. Voor de nieuwe website, maar ook voor andere doeleinden, aldus Woertman. ‘Het geeft ons allerlei nieuwe mogelijkheden. Onze verkopers kunnen ze bijvoorbeeld in presentaties meenemen naar de klant. En je kunt ook bijvoorbeeld één specifiek onderdeel van de machine eruit lichten en draaiend laten zien. Daarmee maak je voor de klant veel direct duidelijk.’

Kosten

Het geheel van Digital Chef, aldus Woertman, kostte Selo ‘ongeveer net zoveel als één gemiddelde beursdeelname’. ‘Het is wat ons betreft een prima investering. Je krijgt een goede interactie met je klanten. En je hoeft veel minder geld te steken in zaken als brochures en leaflets, omdat je de 3D-presentaties kunt laten zien. Bovendien zijn de modellen altijd beschikbaar en eenvoudig aan te passen en uit te breiden voor nieuwe omstandigheden.’

Digital Chef, zo zegt Oude Luttikhuis, blijft zich vooralsnog richten op de food industry, retail & foodservice, onderwijs en de machinebouw; met klanten als Selo, Europastry en VanDrie en consumentenmerken als Remia. ‘Er is voor ons nog genoeg te doen. Er komt nog een hele wereld aan om onze producten vanuit onder andere Virtual Reality te gebruiken. Met elke nieuwe klant wordt onze database verder gevuld. Op dit moment zijn er 3.500 foodmodellen in 3D beschikbaar, 500 machines en 300 verpakkingen. Daar kunnen bedrijven gebruik van maken en uit putten. Zo krijgen we steeds meer toegevoegde waarde. Ik zeg intern wel eens: we bieden onze klant de beste salespitch die je kunt bedenken, voor altijd en overal.’