Met Will Bierens haalt Ebusco nog een belangrijk directielid binnen. Met zijn ruime ervaring in de OV-wereld weet Will Bierens precies wat er nodig is om succesvol te zijn en te blijven. Will zal leidinggeven aan de afdelingen Supply Chain en Aftersales. Samen met zijn teams zal hij zorgdragen dat de continue ontwikkeling, binnen Ebusco om alle processen bij klanten, de opdrachtgevers en de reizigers te optimaliseren, doorgaat. Hij staat bekend als een loyale, proactieve en no-nonsense leider, waarden die naadloos aansluiten bij Ebusco.

Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie is Bob Fleuren zijn carrière begonnen als Technisch Officier bij de Koninklijke Luchtmacht. Gedurende de 11 jaar waarin hij bij de Luchtmacht werkzaam is geweest, heeft hij de ervaring opgedaan op het gebied van onderhoud, engineering en programma management. In de 9 opvolgende jaren heeft hij binnen Fokker (tegenwoordig onderdeel van GKN Aerospace) rollen vervult binnen business development. Hij is onder andere Programma Directeur geweest voor het F-35 Joint Strike Fighter programma, alsook directielid bij Fokker Landing Gear en verantwoordelijk voor commercie en composiet ontwikkeling. In die laatste functie heeft hij samen met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium een composiet pilot factory in Marknesse gerealiseerd en was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovatieve en lichtgewicht composieten onderdelen voor landingsgestellen. In de afgelopen vijf jaar is hij Algemeen Directeur geweest bij een groot Nederlands retailbedrijf.

Will Bierens neemt zijn ervaring mee van meer dan 30 jaar in diverse functies in het openbaar vervoer. In 1986 begonnen als depot manager bij Zuidooster (het latere Hermes, onderdeel van Connexxion). Doordat chauffeursplanning, dienstregeling proces en dagdagelijks leidinggeven onder zijn takenpakket vielen kent hij alle in- en outs van een openbaarvervoerbedrijf. Na een commerciële rol, werd hij vervolgens gevraagd om de B2B-rol bij BBA (later Veolia) te gaan invullen. Vanaf 2005 was hij onderdeel van het Veolia tenderteam. Als tendermanager won hij de grootste concessie van Nederland: de multimodale concessie van taxi, bus en trein in zowel Zuid- als Noord- en Midden-Limburg. Daarna wist hij diverse concessies te winnen en was hij als implementatiemanager verantwoordelijk voor een vlekkeloze implementatie. Na de merge van Veolia Transport en Transdev in 2011 werd Will Procurement Director bij Transdev Nederland en eindverantwoordelijke voor de supply chain van de productlijnen Openbaar Vervoer, Taxi en Ambulance. Hij was bij Veolia de eerste die voor een concessie elektrische bussen aanbood, een van de initiatiefnemers van de transitie naar zero emissie in Nederland en verantwoordelijk voor de aankoop van honderden elektrisch bussen voor Connexxion.

Begin 2020 werd hij gevraagd als Adviseur transport voor de FIFA Worldcup 2022. Daar was hij verantwoordelijk voor al het event-gerelateerde busvervoer met betrekking tot strategie, inkoop, contracteren en complete implementatie van bijna 3.000 bussen, waarvan 750 elektrische bussen. Eind 2020 heeft Mowasalat de grootste order van bussen en van elektrische bussen wereldwijd geplaatst. Will heeft met zijn team de basis gelegd voor een succesvolle implementatie, een nieuw organisatiemodel opgezet voor de samenwerking tussen TMS als Event provider en Mowasalat en bijgedragen aan de verdere professionalisering en efficiency van het openbaar vervoer in Qatar.

Peter Bijvelds: “We kennen Bob al langere tijd en we zijn enorm blij dat hij ons directieteam komt versterken. Bob is resultaatgericht en people driven. Dit zijn twee belangrijke pijlers om onze Zero Emission ambitie waar te kunnen maken. Met Will Bierens halen we een brok ervaring binnen. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat wij intern de know-how hebben hoe onze klanten denken en met welke uitdagingen zij te maken hebben. Met Will halen we wederom iemand binnen die dit weet, nog los van alle andere inzichten en kennis die hij meebrengt”