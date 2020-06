Met ingang van 1 juni 2020 is Wilfred Boesveld gestart als medeaandeelhouder en CEO van EPR te Nijmegen. Hij volgt de huidige CEO Edwin van Poppel op, welke gedurende het afgelopen 1 ½ jaar ervoor gezorgd heeft dat er binnen EPR forse stappen vooruit zijn gezet op het gebied van productie, service en kwaliteit. Zodoende bedankt het hele team van EPR Edwin dan ook voor zijn tomeloze inzet, energie en enthousiasme.

Wilfred was tot kort geleden werkzaam als Vice-President Engineering en Interim Business Unit Manager bij Bosch Security en Safety Systems. De jaren daarvoor heeft hij diverse directiefuncties bekleed binnen Bosch Thermotechniek op het gebied van engineering en innovatie. Daarvoor heeft hij, na zijn opleiding Electrical Engineering, bij verschillende bedrijven in managementfuncties op het snijvlak van engineering en productontwikkeling gewerkt.

EPR is gespecialiseerd in engineering van hightech elektronica, PCB assemblage, box building en complete systeemintegraties. Daarmee is het bedrijf een echte one-stop-shop voor bedrijven welke de behoefte hebben om begeleid te worden gedurende de gehele productlevenscyclus van elektronica. EPR is gewend aan veeleisende klanten met vaak strakke deadlines hetgeen een hoge flexibiliteit vereist. Door middel van 45 gemotiveerde medewerkers én een state-of-the-art productielocatie kan EPR aan deze eisen voldoen.

De komst van Wilfred als medeaandeelhouder en CEO is een mooie impuls om de groeiambities van EPR waar te maken. EPR kijkt uit naar een innovatieve en succesvolle toekomst.