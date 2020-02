Wie wint de Prins Friso Ingenieursprijs 2020? Stem nu!

De drie kanshebbers voor de Prins Friso Ingenieursprijs 2020 zijn bekend: ir. Bas Reedijk, Afdelingshoofd Water bij BAM Infraconsult, dr. ir. Erik Duisterwinkel, Innovator, data scientist & sensor expert bij Antea Group en ir. Jelte Kymmell, Managing director & founder Mocean Offshore. Op woensdag 4 maart, tijdens de Dag van de Ingenieur bij De Oude Bibliotheek Academy vindt de uitreiking plaats.

Behalve een juryprijs is er ook een publieksprijs. Daarvoor zijn de stembussen nú geopend. Je kunt tot 3 maart je keuze doorgeven.

Jelte Kymmell, Mocean Offshore

Bas Reedijk, Bam Infra

Erik Duisterwinkel (33) studeerde Technische Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2019 aan de TU Eindhoven op sensorballen die de binnenzijde van waterleidingen en industriële tanks inspecteren en in kaart brengen. Momenteel werkt hij als innovator en data scientist bij Antea Group in Heerenveen.

Jelte Kymmell(42) studeerde Offshore Engineering aan de TU Delft. Voordat hij in 2013 Mocean Offshore oprichtte, werkte hij bij verschillende bedrijven aan talrijke optimaliseringsprojecten. In 2018 werd hij directeur van de spin-off MO4. Kymmell heeft vier patenten op zijn naam staan.

Bas Reedijk (57) studeerde civiele technologie aan de TU Delft. Hij is hoofd van de afdeling Water van BAM Infraconsult, waar hij al sinds 1990 werkt. Hij gaf leiding aan een groot aantal deltatechnologische projecten in binnen- en buitenland en heeft vele wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan. Reedijk werkt regelmatig samen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Tijdens de Dag van de Ingenieur ben je op woensdag 4 maart welkom in de Oude Bibliotheek Academy in Delft.

Achtergrond informatie

Een wereld zonder ingenieurs kunnen we ons op geen enkele wijze voorstellen. Zelfs in de oudste geschiedenis waren het uitvindingen van ingenieurs welke ten grondslag lagen aan innovaties. De ingenieur verbindt van oudsher zijn wetensschappelijke kennis met de praktische uitdagingen welke onze samenleving vraagt. Op steeds meer toepassingsgebieden is de ingenieur een essentiële factor. Voorbeelden zijn er vele. Zo is de ingenieur in de gezondheidszorg met zijn scanners, bestralingssystemen, maar ook protheses, zelfs in moderne 3-D printers vervaardigd, van enorme waarde. De impact van de ingenieurs in de ruimtevaartsector zijn zichtbaar in de luchtvaart, maar ook in de ontwikkelingen van het klimaat, de voorspellende waarde van naderend natuuronheil, maar ook voor de irrigatie van droge gebieden en de bewaking van de kwaliteit van de dijken. Onze communicatie, welke geen grenzen kent, zou zonder satellietverkeer niet mogelijk zijn. Toch heeft het beroep van ingenieur in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, België en Frankrijk, niet de waardering welke het vak verdient. KIVI beijvert zich daarom om de titel van Ingenieur te bewaren (in plaats van enkel Master of Science), en zoekt ieder jaar voor haar ‘Ingenieur van het Jaar′ naar Ingenieurs welke zich juist met hun kennis op een maatschappelijk probleem storten.