Wibu’s Codemeter beschermt IP Procentec tegen misbruik en beheert licenties

”De kennis en ervaring die we in de softwareontwikkeling stoppen, zien we niet graag misbruikt worden door andere partijen”, zegt Matthew Dulcey, Chief Technology Officer van Procentec. ”In de eerste plaats zochten we naar een betere methode om de software te beschermen tegen inbraak en ongeoorloofd gebruik. Door het uitvoeren van enkele basistesten kwamen we erachter dat CodeMeter van Wibu-Systems meer biedt dan alleen de minimale afscherming van de broncode, zoals we voorheen deden. Daarnaast denken we aan het invoeren van een systeem voor licentiebeheer waarbij klanten alleen worden gefactureerd op basis van de door hen gebruikte pakketten uit een bundel van gekochte licenties. Die mogelijkheid levert alleen Wibu-Systems; bij ons oorspronkelijke licentiesysteem kan dat niet.”

Procentec is een Nederlandse onderneming, die zich toelegt op het maken van producten en het verlenen van diensten rondom het monitoren van industriële netwerken. Het internationaal opererende bedrijf onderscheidt zich vooral door softwareontwikkeling. Het intellectuele eigendom wordt afgeschermd via een beveiliging- en licentiesysteem. Volgens de Procentec-CTO werkt de versleutelingsoplossing, alsmede de distributie van software en licenties van Wibu-Systems naar tevredenheid. Hij vindt het belangrijk dat de toegevoegde beveiligingsfaciliteiten om iedereen te beschermen, geen invloed heeft op de manier waarop de eindgebruikers het ervaren. ”Het beschermen van de Procentec-software tegen kopiëren naar andere hardware, geeft vertrouwen dat hun investering is veiliggesteld.”

Software los verkocht van de hardware

De beschikbaarheid van digitale voorzieningen bepalen het tempo van de innovaties in de industriële productie. Industriële communicatienetwerken zorgen voor ongehinderd dataverkeer, dat processen bewaakt en aanstuurt. Met diagnostische systemen laten de activiteiten binnen een industrieel netwerk zich tot in details te monitoren, variërend van grote volumes dataverkeer tot aan real-time signaaloverdracht. Centraal in het leveringsprogramma van Procentec staan Atlas en Mercury: in hardware gegoten softwarepakketten met volledige monitoring- en probleemoplossende functionaliteit.

Procentec verkoopt inmiddels zijn Osiris-software ook zonder de Atlas en Mercury hardware. De flexibiliteit van licentiëring binnen de CodeMeter technologie maakt het mogelijk het gebruiksrecht op een betrouwbare en veilige manier te garanderen en gelijktijdig de klanten in staat te stellen hun eigen hardware te gebruiken. Met behulp van standaard componenten, aangevuld met enkele aanpassingen, geleverd door Wibu Consulting Services is een op de software-uitgever toegesneden oplossing te ontwikkelen. Al enkele jaren is Procentec een tevreden afnemer van deze ondersteunende adviesdiensten, zo laat het bedrijf weten.

Per maand 1500 licenties beheren

Ook voor de aanmaak van licenties maakt Procentec gebruik van de diensten van Wibu-Systems via de Datacenter Edition van CodeMeter License Central (CLC). Bij deze hosting service van Wibu-Systems is de CLC-server, ondergebracht in het datacentrum van Wibu-Systems. Men deelt de server met andere partijen, maar elk vanuit een eigen database. Op deze manier is het mogelijk om automatisch per maand 1500 licenties te activeren of te deactiveren met een beschikbaarheidsgraad van 99,5 procent.