Stan Gielen is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Hij volgt Mark Boerekamp op. Gielen werd op 9 juli jl. benoemd.

Stan Gielen (1952) was tot zijn pensionering afgelopen maart vier jaar bestuursvoorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor werkte hij 28 jaar voor de Radboud Universiteit in Nijmegen, onder meer als hoogleraar biofysica en decaan van de Science-faculteit. Stan Gielen studeerde natuurkunde in Nijmegen, de universiteit waar hij ook zijn master afrondde en promoveerde. In 2009 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Breed netwerk

Met Stan Gielen haalt Brightlands Smart Services Campus niet alleen een wetenschapper en bestuurder binnen met een imposante staat van dienst, de geboren Bredanaar beschikt ook over een breed netwerk. Tijdens zijn loopbaan was hij lid van tientallen organisaties en adviesorganen in Nederland en Europa. Binnen de Kenniscoalitie ijverde hij vooral voor een nauwe samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven.

Samenwerken

Astrid Boeijen, CEO van Brightlands Smart Services Campus, is verguld met de benoeming. “Een man met een brede belangstelling, inhoudelijk op vele vlakken zeer onderlegd en iemand met heel veel connecties. Hij blinkt uit in samenwerken en innoveren, precies waar we hier op de campus ook dagelijks mee bezig zijn. De perfecte opvolger van Mark Boerekamp die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van onze campus.”

Uitbouwen

Stan Gielen zelf verheugt zich op zijn nieuwe rol. “Het concept van de Brightlands campus is zeer succesvol gebleken om hoogwaardige kennis en maatschappelijke impact met elkaar te verenigen. Dit draagt bij aan versterken van hoogwaardige kennis, het opleiden van talent en nieuwe werkgelegenheid. Ik wil er graag aan meewerken om dit succesverhaal uit te bouwen voor de Brightlands Smart Services Campus.”