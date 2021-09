Werkgevers Belgische industrie willen vaccinatiegraad per bedrijf weten

Ook bij onze Zuiderburen is het spanningsveld tussen het verhogen van de vaccinatiegraad en privacy van medewerkers zeer actueel. Werkgeversvereniging Agoria wil dat bedrijven inzicht krijgen in het percentage medewerkers dat tegen corona is ingeënt.

Bart Steukers, CEO van technologiefederatie Agoria, vindt dat elke werkgever het percentage moeten kennen van het aantal gevaccineerde collega’s binnen het bedrijf. “We zien het draagvlak om de strikte maatregelen binnen de bedrijfsmuren aan te houden, snel slinken nu het gewone leven stilaan herneemt. Deze objectieve maatregel kan het evenwicht bewaken tussen de bescherming van collega’s waar het moet en het lossen van maatregelen waar het kan. Nu overal alle maatregelen aanhouden of overal alles meteen lossen is geen optie, nu we de impact van de huidige versoepelingen nog niet voldoende kunnen inschatten en er op te veel plaatsen in ons land nog steeds onvoldoende mensen gevaccineerd zijn”, zegt Bart Steukers.

Minder vaccinaties, meer maatregelen

“Waar minder mensen gevaccineerd zijn, kan de werkgever op die manier concrete maatregelen nemen om de vaccinatiegraad op te krikken en beschermende maatregelen te nemen op vlak van mondmaskers, telewerk, CO2-meters en ventilatie. Bedrijven of organisaties met een hoog percentage gevaccineerden, kunnen dan tegelijk de maatregelen lossen. Dit geeft ons een objectieve basis en zal bedrijven ook naar mekaar doen kijken en van mekaar doen leren.

“De technologiesector is hier alvast klaar voor”, zegt Bart Steukers. Agoria heeft de sector de voorbije maanden immers klaargestoomd voor het “nieuwe normaal”. Zo gingen enkele duizenden bedrijven al aan de slag met een telewerkgids, een ventilatiegids en een coronascan. Agoria heeft sinds april ook een eigen vaccinatiecampagne lopen met gezichten uit de sector. In de technologiesector werken zo’n 310.000 mensen.