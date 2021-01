Wereldwijde omzet semiconductors groeide in 2020 met 7,3%

Na een daling van 12% in 2019, herstelde de wereldwijde halfgeleideropbrengst zich in 2020 tot een totaal van 449,8 miljard dollar, een stijging van 7,3% vanaf 2019, volgens de voorlopige resultaten van Gartner. “Begin 2020 was de verwachting dat COVID-19 een negatief effect zou hebben op de apparatuur markten, maar het werkelijke effect was meer genuanceerd,” zei Andrew Norwood, onderzoek vice-president bij Gartner. “De automobielindustrie, de industrie en sommige gebieden van de consumentenmarkt werden hard getroffen door een vermindering van de bedrijfs- en consumentenbestedingen. De lockdowns zorgden echter voor een enorme toename van het werk van thuis en e-learning, en alle markten die deze activiteiten mogelijk maakten, profiteerden daarvan.”

“De vraag naar servers was sterk omdat snelgroeiende klanten, die in 2020 goed waren voor meer dan 65% van de vraag naar servers, in de eerste helft van 2020 capaciteit wilden toevoegen om zo het hoofd te kunnen bieden aan de extra vraag tijdens de lockdowns. Bovendien leidde de sterke vraag naar PC’s van bedrijven en consumenten als gevolg van het toegenomen werk en de studie van thuis uit tot een sterke groei van CPU’s, NAND-flash en DRAM.

Intel behield zijn positie als de nummer 1 wereldwijde halfgeleiderverkoper naar omzet in 2020, gevolgd door Samsung Electronics, SK hynix en Micron (zie tabel). De omzet van Intel op het gebied van halfgeleiders steeg met 3,7%, dankzij de groei van zijn kernactiviteiten op het gebied van client- en serverprocessors. Ondanks een vertraging van de totale smartphonemarkt hielp de sterke verkoop van 5G-smartphones halfgeleiderbedrijven, zoals Qualcomm en MediaTek, aan te zetten tot een sterke groei in 2020. De groei van 5G compenseert de zwakkere groei van de systeemeenheid voorzien van de duurdere halfgeleiders, inclusief 5G-chipsets met een hogere ASP en extra RF-front-end componenten en IC’s voor energiebeheer.

Memory goed voor 44% van de omzetgroei

Memory, de best presterende apparaatcategorie in 2020, profiteerde van de toegenomen serverbouw en de vraag naar pc’s en ultramobiele apparatuur door de verschuiving naar thuiswerken en -leren. De wereldwijde inkomsten uit memorychips stegen in 2020 met 13,5 miljard dollar, wat goed is voor 44% van de totale groei van de inkomsten uit halfgeleiders in 2020.

Binnen het memory-segment heeft NAND-flash de beste prestaties geleverd met een omzetgroei van 23,9% naar 52,8 miljard dollar, een stijging van 10,2 miljard dollar sinds 2019. Het aanbod was bijzonder beperkt in 2020, waardoor de prijzen in de eerste helft van 2020 sterk stegen, waardoor de totale jaarlijkse prijsdaling beperkt bleef tot een bescheiden 2% in 2020. Hoewel de vraag sterk was bij de hyperschaalklanten en de OEM’s van pc’s, leidde het pandemische effect in de tweede helft van 2020 wel tot overaanbod, waardoor de totale jaarlijkse omzetgroei werd getemperd.

Klanten van Gartner kunnen meer informatie krijgen in “Market Share Analysis: Semiconductors, Wereldwijd, Voorlopig 2020.”