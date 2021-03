Aangedreven door een stijgende vraag naar elektronische apparaten, geïnspireerd door pandemieën, ligt de wereldwijde halfgeleiderindustrie op schema om een zeldzame drie opeenvolgende jaren van recordhoogtes te registreren in de uitgaven voor fabrieken met een stijging van 16% in 2020, gevolgd door verwachte winsten van 15,5% dit jaar en 12 % in 2022, benadrukte SEMI vandaag in haar driemaandelijkse World Fab Forecast-rapport.

Fabs over de hele wereld zullen in elk van de drie jaar ongeveer $ 10 miljard aan apparatuur toevoegen, terwijl de uitgaven aan het einde van de prognoseperiode stijgen tot meer dan $ 80 miljard. De explosieve vraag naar elektronica die de ruggengraat vormt van communicatie, informatica, gezondheidszorg en online diensten – sectoren die robuuste reacties op de COVID-19-uitbraak veroorzaakten terwijl de wereld zich verzamelde om de verspreiding van het coronavirus in te dammen – zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de uitgaven.

Uitgaven voor fabrieksapparatuur zijn van oudsher cyclisch geweest, met een of twee jaar van groei, meestal gevolgd door een neerwaartse trend van ongeveer dezelfde lengte. De halfgeleiderindustrie zag voor het laatst drie opeenvolgende jaren van groei van investeringen in fabrieken in een run die begon in 2016. Het was bijna 20 jaar voor die reeks dat de industrie een expansie van ten minste drie jaar registreerde. Halverwege de jaren negentig kende de chipindustrie een groeiperiode van vier jaar.

Het grootste deel van de fabriekeninvesteringen in 2021 en 2022 zal worden gezien in de foundry- en de geheugensector. Gedreven door toonaangevende investeringen, zullen de uitgaven voor foundries naar verwachting met 23% groeien in 2021, 32 miljard dollar bereiken en in 2022 afvlakken. De totale geheugenuitgaven zullen met enkele cijfers toenemen tot 28 miljard dollar in 2021, terwijl DRAM NAND Flash zal overtreffen en vervolgens zal stijgen met 26% in 2022 dankzij zowel DRAM- als 3D NAND-investeringen.

Het power- en MPU-segment zal ook een sterke uitgavengroei zien tijdens de prognoseperiode. Power zal naar verwachting een sterke investeringsgroei van respectievelijk 46% en 26% laten zien in 2021 en 2022, aangedreven door een sterke vraag naar halfgeleiderapparatuur. MPU zal het momentum versterken met een groei van 40% in 2022 naarmate de investeringen in microprocessors toenemen.

Het World Fab Forecast-rapport somt 1.374 faciliteiten en lijnen wereldwijd op, waaronder 100 toekomstige faciliteiten en lijnen met verschillende waarschijnlijkheden die in 2021 of later zullen starten met volumeproductie. Bron: Semiconductor Digest