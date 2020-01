WEMO ontwerpt, bouwt, verkoopt en onderhoudt al ruim 18 jaar snelle en flexibele productielijnen voor het verwerken van plaat metaal voor de Russische markt. Dit doen ze vanuit hun kantoor en productiefaciliteit in Nederland. Sinds juli 2014 is er een verminderde vraag geweest vanuit de Russische markt. Reden hiervoor zijn onder andere de sancties die vanuit de EU zijn opgelegd tegen Rusland. De sancties zijn nog steeds van kracht maar WEMO ervaart dat de vraag naar typische WEMO-oplossingen toeneemt. Oplossingen die het verwerken van plaatmateriaal met een hoge output en meer flexibiliteit binnen een productfamilie kan vervullen. Om in een vroeg stadium kansen te zien en om de huidige groei te versnellen, streeft WEMO naar een onafhankelijke en proactieve marktbenadering. Dit heeft ertoe geleid om het huidige agentschap dat WEMO heeft voor Rusland met Alexander Smirnov van OMT te beëindigen.

Sinds begin 2019 zet WEMO een andere marktbenadering in, welke voor een positieve groei zorgt in Rusland. Kijkende naar de Installed Base en de groeiende vraag naar configuraties waar WEMO-oplossingen perfect op aansluiten, ziet WEMO veel potentie in Rusland en de omringende CIS landen.

“De hoogwaardige en innovatieve oplossingen die we aanbieden voor de plaat verwerkende industrie, hebben een uitstekende productiviteit, extreem hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid binnen productfamilies. Een perfecte oplossing voor bedrijven die behoefte hebben aan een goede prijs per product, flexibiliteit en hoge productiviteit in een veeleisende markt”, zegt Hans Flipse, Sales & Business Development van WEMO.

Voorlopig gaat WEMO de marktbewerking uitvoeren vanuit het hoofdkantoor in Nederland.

“We gooien nu oneerbiedig gezegd onze oude schoenen weg alvorens nieuwe te hebben gekocht. Bewust op blote voeten lopen om zo te bepalen welk schoeisel we nou écht nodig hebben.

Vaak wordt dan veel beter duidelijk wat voor ons het beste is en dienen de kansen en samenwerkingen zich in het verlengde van die ontdekking vanzelf aan. Ik nodig iedereen in de industrie dan ook van harte uit om bij het opmerken van kansen en mogelijkheden tot samenwerking in deze mooie en potente Russische markt contact met ons op te nemen”, zegt Jeff Hagelen, CEO van WEMO.

De belangrijkste focus van WEMO voor Rusland ligt op klanten binnen zes sectoren: stalen legbordstellingen, stalen kasten (bureau meubelen) en lockers, stalen deuren, stalen plafondpanelen, stalen systeemwand panelen en elektrische schakelkasten.