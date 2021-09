In oktober 2019, tijdens de Fabtech in Chicago, presenteerde WEMO zijn geautomatiseerde Panel Bending Line. Bezoekers bevestigden dat er een enorme behoefte is aan automatisering in plaatbewerking voor de Amerikaanse markt. Aanvankelijke groeiplannen voor de Amerikaanse markt kregen na de Fabtech beurs vorm, echter Covid-19 zorgde voor beperkingen in het realiseren van deze ambities. Gelukkig is het vertrouwen in de economie nu terug en wordt een exponentiële marktgroei verwacht. Om deze groei te faciliteren, zet WEMO de volgende stappen in het ontwikkelen van een infrastructuur in de Amerikaanse markt.

De vraag naar plaatbewerkingsoplossingen met een zeer hoge output en meer flexibiliteit binnen een productfamilie is enorm. Om deze snelle groei te ondersteunen en klanten te voorzien van de beste technische service, zet WEMO de volgende stap en gaat een samenwerking aan met AMI-service en MetalReady Machinery. AMI-service bedient reeds de Installed Base die WEMO in de afgelopen 22 jaar op de Amerikaanse markt heeft opgebouwd. De nieuwe strategische partner MetalReady Machinery zal de pro-actieve marktbenadering vanuit commercieel perspectief verder vormgeven en klanten, in nauwe samenwerking met het WEMO-hoofdkantoor, helpen bij het vinden van een oplossing die het beste past bij de business case van de klant.

AMI service, de strategische partner voor technische ondersteuning in de VS

Automated Machinery Inc startte in 1982 in de Service en Parts markt, zij naderen volgend jaar hun 40-jarig bestaan. AMI is een full-service mechanisch/elektrisch bedrijf dat meerdere soorten fabricage-uitrustingen onderhoudt. AMI geeft om zijn klanten en werkt hard aan continue kwaliteit. Tegelijkertijd ligt de focus op het veilig, betrouwbaar, en bedrijfszeker houden van de machines van hun klanten. Eén van hun sterkste punten is werkervaring; het personeel van AMI heeft meer dan 150 jaar werkervaring. AMI staat achter hun naam en werk en kijkt ernaar uit om bij te blijven met nieuwe technologie en door te gaan met het onderhouden van machines van alle leeftijden.

“Het was een logische keuze om de strategische samenwerking met AMI verder uit te diepen. AMI’s diepgaande kennis en bekendheid met het onderhoud van WEMO-productielijnen speelden hierbij een grote rol. In bijna 40 jaar heeft AMI veel kennis en ervaring opgedaan waardoor ze in staat zijn betrouwbaar, snel, adequaat en oplossingsgericht WEMO-werk te verrichten. Dit maakt AMI tot een betrouwbare partner in lijn met de WEMO-filosofie die zowel de Amerikaanse als Canadese markt bedient”. Aldus René van Zon, Area Sales Manager voor de Amerikaanse en Canadese markt

MetalReady Machinery, de strategische partner voor bedrijfsgroei.

MetalReady is een distributeur van hoogwaardige fabricageapparatuur die zijn kernklanten in de Midwest-markt bedient. De samenwerking tussen WEMO en MetalReady gaat waarde toevoegen door een gedeelde filosofie van integriteit, innovatie en informatieve klantrelaties. MetalReady Machinery is verheugd samen te werken met WEMO om de Noord-Amerikaanse markt te bedienen in geautomatiseerde oplossingen voor grote volumes.

Jeff Fischer, President van MetalReady, zegt het volgende over de nieuwe WEMO-samenwerking: “MetalReady is verheugd om een merk te vertegenwoordigen dat onze kernwaarden deelt. Wij kijken ernaar uit om deze unieke toepassing aan onze klanten aan te bieden om hun processen te verbeteren. Na 25 jaar in de fabricage-industrie, heb ik er alle vertrouwen in dat WEMO zal doorgaan met het aanbieden van op maat geëngineerde automatisering die de hoge-volume markt in de VS tegemoet zal komen.”

De samenwerking met MetalReady Machinery is een unieke kans om de klanten in de VS via beide bedrijven een gecombineerde kennis en ervaring van meer dan 100 jaar in de fabricage-industrie aan te bieden. MetalReady heeft bewezen een solide en betrouwbare strategische partner te zijn met overeenkomsten als het gaat om ethiek en kernwaarden. Op deze manier kan WEMO de klanten in de VS nog beter van dienst zijn dan tot nu toe het geval was.

“Ik ben zeer verheugd om samen met MetalReady onze voetafdruk op de Amerikaanse markt verder te vergroten. Hun ervaring met flexibele geautomatiseerde buiglijnen is indrukwekkend en zal vele deuren openen. Deze unieke samenwerking faciliteert in de steeds groeiende vraag naar geautomatiseerde buig- en ponsoplossingen in de Amerikaanse markt. Mijn droom is om het merk WEMO op de Amerikaanse markt net zo relevant en belangrijk te maken als het op de Europese markt al is. Bij WEMO zijn we erg trots op de oplossingen die we de afgelopen decennia hebben gebouwd. Het zou me nog trotser maken om dit succes verder uit te breiden naar de Amerikaanse markt voor de komende decennia”, aldus René van Zon, Area Sales Manager voor de Amerikaanse en Canadese markten.