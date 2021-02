ABB Striebel & John (S&J) is een fabrikant van energiedistributiesystemen. S&J produceert onder andere (schakel)kasten voor de huizenbouw. In Duitsland zijn de meterkasten van staal en bevinden ze zich vaak in de gang of in de kelder. S&J wilde de behuizing van deze kasten in verschillende maatvoeringen volledig geautomatiseerd produceren, van coil tot aan eindproduct. WEMO en AWL zorgden in nauwe samenwerking voor een oplossing die exact aan de vereisten voldoet.

‘Constant balanceren tussen klanteisen en technische mogelijkheden’

De kasten werden al gedeeltelijk geautomatiseerd geproduceerd, maar er kwam toch ook nog veel handwerk bij kijken. Om kosten te verlagen, moest S&J verder automatiseren en de capaciteit wezenlijk verhogen. S&J wilde een hooggeautomatiseerd systeem met een minimaal vloeroppervlak en korte cyclus- en omsteltijden. Daarbij waren er ook een aantal scherpe deadlines. De nieuwe producten moesten op de beurs geïntroduceerd worden en de bestaande lijn moest in de kerstvakantie afgebroken worden om plaats te maken voor de nieuwe lijn.

Alle ruimte, in een vroeg stadium

De oorspronkelijke vraag kwam in een vroeg stadium terecht bij WEMO en AWL en ze kregen van de afdelingen Productie, Engineering en R&D van S&J, alle ruimte om mee te denken over een totaaloplossing. In die startvraag was MAG-lassen het uitgangspunt. René van de Meeberg (Projectmanager bij AWL): “In het verleden waren de kasten door het lasproces niet voldoende afgedicht, er moest achteraf veel met de hand worden nabewerkt. Doordat wij met een laserlasoplossing kwamen, kon S&J de productiesnelheid verhogen en de handmatige nabewerkingen als slijpen en kitten weglaten. Dit bespaarde uiteindelijk veel kosten.” Jules van Hooijdonk (Projectleider bij WEMO): “Laserlassen geeft een enorm nette las af die niet nabewerkt of geslepen hoeft te worden. Het onderdeel kan na het schoonmaken, meteen gelakt worden. Laserlassen stelt wel enorm scherpe eisen aan het uitgangsmateriaal. Om laserlassen als techniek toe te kunnen passen dient de lasspleet tussen de verschillende delen constant en heel klein te zijn. Hiervoor dienen de buigingen en ponsingen enorm nauwkeurig te zijn. Dat was de grootste uitdaging voor WEMO!“

Grootste uitdagingen

Samen met S&J zijn de machinebouwers gaan kijken naar de wensen bij de nieuwe producten en mochten ze diverse aanpassingen in het productontwerp doorvoeren. De maten en toleranties zijn uiteindelijk in de producttekeningen zo aangepast dat het product aan alle wensen van de klant voldoet en toch snel, betrouwbaar en nauwkeurig gemaakt kan worden. De grootste uitdagingen zaten in de productontwikkeling, de diversiteit aan producten en materiaal op een lijn en de snelheid. Daarbij waren de deadlines uitdagend, er moest een lijn geleverd worden waarvan de specificaties nog niet vastlagen. Het uiteindelijke productontwerp moest vastliggen voordat tot levering van de lijn kon worden overgaan. De producten van S&J moeten aan strenge normen en eisen voldoen, denk aan brand- en watertesten en het product moest visueel aantrekkelijk zijn. Harold van Pinxteren (Projectmanager bij WEMO): “We waren constant afhankelijk van goedkeuring, van R&D van S&J, maar ook van AWL voor wat betreft de lasbaarheid. Dit vroeg om zeer scherpe en nauwe samenwerking.”

Constant balanceren

Het resultaat is dat er vanuit de oplossing van WEMO vier kastdelen met perfecte pasvorm aan het AWL-systeem kunnen worden overgedragen zodat zij deze volledig geautomatiseerd verder kan verwerken. Door in een vroeg stadium een eenheid te vormen kun je processen goed op elkaar afstemmen. We zijn afhankelijk van elkaar. AWL heeft een goed product nodig en WEMO moet weten wat de vereisten zijn van dat goede product. Het is constant balanceren tussen de eisen van de klant, de wensen van AWL en de mogelijkheden van WEMO”, aldus Van de Meeberg.

Meerwaarde door anders te denken

De oplossing is van grote meerwaarde voor de klant. Dit is bereikt door anders te denken en door kennis en kunde te bundelen, zo stelt Van Hooijdonk: “De nauwkeurigheid hebben we bereikt door de gebruikte positioneermethode, waarbij we steeds dezelfde referentie hebben gebruikt. Zo werden de onnauwkeurigheden (toleranties) niet bij elkaar opgeteld en tolerantieopbouw voorkomen. Uiteindelijk hebben we de ponsgereedschappen middels praktijktesten geperfectioneerd tot een optimale vorm voor het uiteindelijke eindproduct.” Van de Meeberg: “Samen hebben we gekeken naar het productontwerp en het concept daarop aangepast. Als je het met de klant aan de voorkant al over het productontwerp kunt hebben, dan is één plus één, drie.

Corona: onverwachte dimensie

Het Coronavirus bracht een onverwachte dimensie in het project. Door de nieuwe machinelijn van S&J, konden zij ten opzichte van andere bedrijven wel (schakel)kasten leveren in deze tijden. Hierdoor kregen ze heel veel bestellingen binnen en moesten ze binnen no-time opschalen. Van de Meeberg: “Toen het Coronavirus uitbrak was de productielijn nog niet klaar en afgenomen. Uiteindelijk hebben we ons flexibel opgesteld en hebben we ervoor gezorgd dat de productielijn eerder draaide. Het vroeg ook om anders denken, zo hebben we een HoloLens ingezet om met de klant op locatie mee te kunnen kijken. De impact van het virus had niemand voorzien en het was zeker niet het meest ideale scenario, maar dankzij een goede afstemming onderling hebben we het tot een goed einde gebracht.” Dankzij de flexibiliteit van alle partijen, kon S&J versneld produceren en inspelen op de marktbehoefte. Samen hebben we er alles aan gedaan om dit voor de klant te realiseren.

Snelle directe communicatie

Van Pinxteren: “Ik weet dat S&J verwachtte dat twee Nederlandse machinebouwers nauw konden samenwerken. Tijdens het project heerste een snelle, directe communicatie en een zeer professionele en oplossingsgerichte manier van werken. Ook durfde we de klant in onze discussies mee te nemen. Dit zorgde ervoor dat we nooit de makkelijkste weg voor één van de partijen kozen, maar altijd bleven vechten om tot de beste oplossing voor alle partijen te komen. Het bleek niet altijd even makkelijk, maar uiteindelijk is de verwachting van de klant wel uitgekomen.”

Van Pinxteren: “Samen met de R&D- en Productieafdeling van de klant en AWL hebben we de onmogelijkheden van de opdracht één voor één weggepoetst en hebben we binnen de gestelde deadline een machine opgeleverd.” Van de Meeberg: “S&J heeft een oplossing staan die toekomstbestendig is. Met deze geautomatiseerde oplossing kunnen zij de komende jaren blijven produceren.”

Dit is een bewerking van een artikel waarvan de volledig versie hier is te vinden: https://awl.nl/nl/abb-striebel-john/