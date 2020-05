Hoe ga je in de horeca voldoen aan de 1,5 meter-maatregelen die er ongetwijfeld gaan komen, mét behoud van zoveel mogelijk vierkante meters en tafels? Designers en horecameubelproducenten komen met slimme oplossingen voor een 1,5 meter-horeca. Van tussenschermen van karton en schermen voor banken tot cabines met een serveerluikje en veiligheidsmaskers voor personeel.

WeLLDesign ontwikkelde de ‘ChatKot’. In het ‘huisje’ met een uitnodigend design kunnen gasten veilig de zaak bezoeken in de 1,5 meter-horeca. De ChatKot is gemaakt van lichtgewicht en lichtdoorlatend circulair materiaal. Weer- en windbestendig. Gemakkelijk plaatsbaar en verplaatsbaar. Hygiënisch en goed schoon te maken. Deze zitjes bieden veel mogelijkheden: tegen een deur of een raam, of juist vrijstaand; tijdelijk of blijvend; small, medium of large; voor binnen of voor op het terras; open of juist afgesloten voor meer privacy. WeLLDesign: ‘Nu tegen Corona, straks blijvend van waarde.’