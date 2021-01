Welke Nederlandse vrouwen geven techwereld vorm?

Slechts 26% van de computergerelateerde banen wordt door vrouwen bekleed. Gezien het feit dat de wereldwijde IT-uitgaven in 2021 naar verwachting in totaal $3,8 biljoen bedragen, worden vrouwen niet goed gerepresenteerd in de sector waar het potentieel om te groeien en carrière te maken een van de hoogste is. “Jonge vrouwen kiezen niet voor STEM (Science, Technology, Engineering & Maths, red.) vanwege het stereotype beeld dat het niet iets is wat bij vrouwen past. Gelukkig zijn er wereldwijd talloze voorbeelden die het tegendeel bewijzen. We moeten meer over deze vrouwen praten om de rest te inspireren het stereotype beeld te doorbreken en ze te motiveren voor een STEM-opleiding en een technische carrière te kiezen,” zegt Laura Tyrell, hoofd PR bij VPN-dienstverlener NordVPN.

Vrouwen die geschiedenis schreven

Aan de wieg van de eerste computer voor algemeen gebruik, de ENIAC, stonden zes vrouwelijke programmeurs: Jean Bartik, Marlyn Wescoff Meltzer, Ruth Lichterman Teitelbaum, Kay McNulty Mauchly Antonelli, Frances Spence en Frances Elizabeth “Betty” Holberton. Ondanks hun baanbrekende werk heeft het leger nooit de namen van de vrouwen die aan de ENIAC werkten vrijgegeven. Ze waren grotendeels vergeten, totdat Kathy Kleiman hun verhaal in 1985 ontdekte.

Zoekmachines, zoals we ze vandaag de dag kennen, zijn gebouwd op het concept van omgekeerde documentfrequentie. Dit concept werd in 1972 ontwikkeld door Karen Spärck Jones, een professor aan Cambridge Computer Laboratory. Het zogenaamde ‘Spanning Tree Protocol’ heeft de ontwikkeling van moderne netwerken mogelijk gemaakt. Dit was een uitvinding van Radia Perlman, ook bekend als “de moeder van het internet”.

Uit onderzoek, uitgevoerd door NordVPN, blijkt dat de deze vijf Nederlandse vrouwen de techwereld van vandaag de dag vormgeven:

● Gillian Tans, voorzitter en voormalig CEO van Booking.com. Sinds 2002 leidt ze de afdelingen Global Sales, Operations, IT, Content en Customer Care. Tijdens haar ambtsperiode als CEO heeft Booking.com haar activiteiten en verkoop in meer dan 224 landen en gebieden verbeterd. Tans kreeg in 2016 een plaats op de 50 Most Inspirational Women in Dutch Technology-lijst van de organisatie Inspiring Fifty.

● Corinne Vigreux, medeoprichter en Head of Group Strategy bij TomTom. Ze was in 1992 medeoprichter van TomTom en heeft het uitgebouwd tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van satellietnavigatie, met een waarde van meer dan $2,4 miljard. Daarnaast heeft Corinne Codam College, een gratis peer-to-peer coderingsschool voor 18-30-jarigen, opgericht en gefinancierd.

● Pauline Van Dongen, gespecialiseerd in draagbare technologie. Ze is de ontwerper van de oplichtende running kits van Siemens, jassen op zonne-energie voor Duitse natuurgidsen en sportkleding van condoomfabrikant Skyn. Klanten betalen Pauline tot $120.000 voor werkopdrachten en ze is een frequente spreker op TEDx, South By Southwest en X-festival

● Jaya Baloo, Chief Information Security Officer bij KPN. Ze werd in 2017 erkend als een van de 100 beste CISO’s wereldwijd.

● Inge Philips – Bryan, Public Policy Leader & Partner Cyber Risk Services bij Deloitte Touche Tohmatsu ltd. Haar carrière omvat twee decennia in de inlichtingendiensten en de rechtshandhaving. Haar laatste functie was adjunct-directeur bij de Landelijke Recherche, waar ze zich bezighield met terrorismebestrijding en zware georganiseerde misdaad zoals drugshandel, gewapende overvallen, witwaspraktijken en high tech crime. Ze legde de basis voor het gebruik van internet bij inlichtingenwerk in Nederland en was een pionier in het gebruik van big data bij het verzamelen van inlichtingen en de rechtshandhaving. Ze weet alles van (cyber)spionage en criminaliteit.

Voor het samenstellen van dit lijstje is gekeken naar de kandidaten genoemd in Women in Tech and het initiatief Inspiring Fifty. Voorts is gecheckt wie voorkomen op de lijst van meest prominente Women in Tech 2018 van Forbes. En LinkedIn en andere publiek beschikbare bronnen zijn geraadpleegd.

Veel vrouwen blijven onderaan de ladder steken

Hoewel een recente studie van McKinsey & Company tekenen laat zien dat het glazen plafond barst, wordt de voortgang van vrouwen beperkt door de zogenaamde “broken rung”. Volgens de statistieken is de grootste uitdaging voor vrouwen om tot manager benoemd te worden. Tegenover elke 100 mannen die promotie en een managementpositie aangeboden krijgen, staan slechts 72 vrouwen. Dit betekent dat veel vrouwen onderaan de ladder blijven steken, terwijl hun mannelijke collega’s als manager door kunnen groeien.

“Inspirerende voorbeelden bestrijden de misvattingen over de techsector en motiveren vrouwen om vastberadener te zijn in hun carrière. Bovendien benadelen bedrijven die niet inclusief willen zijn zichzelf op het gebied van talentwerving en ontwikkeling”, voegt Laura Tyrell toe.