Websessie: update over ontwikkeling Europese cloud (GAIA-X)

Een belangrijk instrument in het creëren van een gelijk speelveld is een Common European industrial (manufacturing) data space, een gedecentraliseerde cloud, gebaseerd op een set van afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie, dus over de wijze waarop data via die cloud gedeeld worden. De International Data Spaces Association (IDSA) beheert die. Het moet industriële bedrijven een Europees cloud-alternatief geven dat niet in handen is van een of enkele grote partijen die met die data oneerlijk concurrentievoordeel kunnen creëren. En dat dus ook niet onderhevig is aan de Amerikaanse Cloud Act, maar wel aan EU-wetgeving als de AVG en de marktverdragen binnen de EU. Het Duitse GAIA-X-initiatief, waar Nederland bij is aangehaakt, bouwt voort op de inzet van de IDSA om een Europese cloud- en data-infrastructuur te creëren. De relatie tussen IDSA en GAIA-X is het onderwerp van een live sessie die Lars Nagel, CEO van de IDSA, zal houden op dinsdag 9 juni van 11 tot 12 uur – dat is ook het uitgangspunt van de reguliere IDSA Live Sessies over dataruimtes, gegevensuitwisseling en gegevenssoevereiniteit.

GAIA-X is ‘een belangrijke stap op weg naar het succes van de Europese datastrategie’, aldus Nagel. De video-sessie van biedt een overzicht van de rol van IDSA bij de uitvoering van de EU-gegevensstrategie en de totstandbrenging van de Europese data space door daarvoor ontwerpbeginselen aan te reiken. Om het werk en de dienstverlening van de IDSA onder de aandacht te brengen van de industrie, heeft IDSA in mei de IDS-I-community gelanceerd. Inmiddels nemen daar meer dan 60 bekende bedrijven en instellingen aan deel. Tijdens de sessie zal ook meer informatie gegeven worden over de IDS-I-community.