Om oem’ers te helpen bij productontwikkeling, met name op het gebied van maakbaarheid, hebben BOZ Group en Kasteel Metaal hun krachten gebundeld. De specialisten in plaatwerk en metaalbewerking willen met WDS (We Deliver Solutions) opdrachtgevers ondersteunen van idee tot realisatie. ‘Samen kunnen wij grotere klanten bedienen en elkaar aanvullen en ondersteunen. Bovendien kunnen we in geval van een calamiteit elkaars risico’s afdekken en de continuïteit aan onze klanten garanderen.’

‘We moeten disruptief durven denken om innovatieve oplossingen te kunnen ontwikkelen’

BOZ Group en Kasteel Metaal zijn een strategische samenwerking aangegaan om in te spelen op de trends in de industrie. Zo leeft er bij opdrachtgevers, zeker in deze roerige tijden, de behoefte aan meer zekerheid over de continuïteit van toelevering. ‘In geval van een calamiteit kunnen wij elkaars risico’s afdekken en de continuïteit aan onze klanten garanderen’, verklaren Corné van Opdorp, directeur van BOZ Group, en John Kasteel, algemeen directeur van Kasteel Metaal. ‘Samen kunnen we grotere klanten bedienen en elkaar aanvullen en ondersteunen.’

Vertraging voorkomen

Verder hebben veel oem’ers behoefte aan ondersteuning bij productontwikkeling. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van productietechnologie en -automatisering kunnen ze haast niet meer bijhouden. ‘Het komt nog te vaak voor dat maakbedrijven zoals wij pas in een laat stadium hun kennis van maakbaarheid, in technische en economische zin, kunnen inbrengen. Dat kan leiden tot redesigns en vertragingen. Daarom willen wij al in de voorfase aan tafel met de klant’, zegt Van Opdorp. ‘Door in het ontwikkeltraject constructief mee te denken over de maakbaarheid van ontwerpen, kunnen wij de time-to-market, van idee tot realisatie, verkorten. Dat doen we door onze specialismen in te zetten en waar nodig derden in te schakelen, zoals universiteiten, TNO en engineeringbureaus.’

Complete oplossing

Conclusie van de twee bedrijven: ‘We gaan een volgende industriële fase in en daarvoor moeten we disruptief durven denken om innovatieve oplossingen te kunnen ontwikkelen. Zowel binnen als buiten onze comfort zone van de metaalindustrie.’ Concreet hebben ze dit vertaald in het initiatief om WDS (We Deliver Solutions) op te richten met als doel oem’ers een complete oplossing te kunnen bieden. ‘WDS richt zich op de ontwikkelfase van een nieuw product, de r&d en de npi (new product introduction, red.)’, meldt John Kasteel. ‘In dat proces is het ook van belang dat we verder kijken dan onze bestaande productiemogelijkheden. En waar nodig betrekken wij daar experts van buiten de metaalsector bij, op het gebied van bijvoorbeeld elektronica, pneumatiek of vormgeving. Naast de efficiëntie van het ontwikkeltraject bewaken we in een vroeg stadium de kostprijsdoelstellingen voor serieproductie. Het proces moet uiteindelijk tot een tastbaar product leiden, dus zal WDS tot de validatie betrokken blijven. Daarna kan BOZ en/of Kasteel de serieproductie verzorgen of begeleidt WDS desgewenst productie elders.’

Partijen bij elkaar brengen

Vorige maand is Raoul Oomen aangesteld als business development manager voor WDS. Hij heeft een technisch-bedrijfskundige achtergrond en is vele jaren actief geweest in engineering en commercie voor diverse procesindustrieën. ‘De laatste jaren heb ik dat gedaan als zelfstandig consultant, met als inzet partijen bij elkaar te brengen om klanten naar een hoger niveau te tillen.’ Een vergelijkbare opdracht heeft hij voor WDS meegekregen. ‘Met WDS moeten we klantspecifiek maatwerk gaan leveren, met engineering en productie, waarbij we de beschikbare kennis en productiecapaciteit binnen de twee bedrijven, BOZ Group en Kasteel Metaal, optimaal inzetten. Waar nodig kan ik ook andere bedrijven inschakelen, zoals John Kasteel al aangeeft. Als een klant een bepaalde oplossing nodig heeft, waarin bijvoorbeeld kunststof of sensoriek zit, dan doen we dat samen met partners. Dat kan ook in het voortraject van engineering, als we bijvoorbeeld augmented reality nodig hebben om ontwerpen in hun omgeving te simuleren. Dan schakelen we partners in die daar kennis van hebben.’

Meer dan portal of engineeringbureau

WDS is meer dan alleen een portal voor de samenwerkende bedrijven BOZ en Kasteel, benadrukt Oomen. ‘De komende jaren willen we met WDS uitgroeien tot een organisatie met een eigen identiteit. Daartoe mikken we op twintig tot dertig medewerkers, onder wie ontwikkelaars, engineers en medewerkers voor sales en financiën. Wij garanderen een efficiënter ontwikkeltraject met een kortere time-to-market en een gevalideerde maakbaarheid. Verder besteden we veel aandacht aan optimalisatie van de kostprijs en blijven we sterk betrokken bij de klant en diens product, ook na realisatie.’ Klanten hebben enthousiast gereageerd op het initiatief voor WDS, melden Van Opdorp en Kasteel tot slot. ‘Wij hebben meer te bieden dan een traditioneel engineeringbureau en vanwege onze schaalgrootte zijn we voor grote klanten zeer interessant.’

Productiepartners

De BOZ Group (120 medewerkers) in Bergen op Zoom is leverancier van precisieplaatwerk, en gespecialiseerd in ontwikkeling en engineering, plaatbewerking, poedercoaten, assemblage, machinebehuizingen en laserlassen. Kasteel Metaal (110 medewerkers) in Alphen a/d Rijn is expert in metaalbewerking. Het bedrijf verzorgt engineering, produceert plaatwerk, constructies en lassamenstellingen en bouwt machines en apparaten.

Beide ondernemingen lopen binnen Europa voorop met eigen engineering, volledig geautomatiseerde productie en slimme logistiek. Ze bedienen een scala aan sectoren, van hightech, elektrotechniek en energie tot food, medisch en agro. Naast veel vergelijkbare competenties kennen ze elk hun specialismen, zoals het (precisie)laserlassen en poedercoaten bij BOZ en de grote robotlassamenstellingen en ribbenbuisproductie bij Kasteel.

Het zijn familiebedrijven, met nu de tweede generatie bij BOZ Group aan het roer en bij Kasteel Metaal al de vierde. Ze hebben de kenmerkende cultuur van langetermijndenken, zorg voor het personeel en duurzame relaties met klanten. Logisch dat ze een klik hebben, aldus de beide directeuren, Corné van Opdorp (BOZ Group) en John Kasteel: ‘We kennen elkaar, spreken technisch dezelfde taal, vertrouwen elkaar en werken ook al samen, waarbij BOZ toelevert aan Kasteel.’