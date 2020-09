WCI: Nederlandse zakelijke leiders vinden momenteel bij- en omscholen van medewerkers het belangrijkst

De Worldcom Confidence Index (WCI) is een structureel onderzoek van de Worldcom Public Relations Group naar de mate van vertrouwen in en de bezorgdheid over 23 onderwerpen onder zakelijke leiders. Het onderzoek, waarover Worldcom-partner Wisse Kommunikatie maandelijks rapporteert, wordt met behulp van kunstmatige intelligentie (KI) uitgevoerd onder 54.000 CEO’s en CMO’s in maar liefst 30 landen. Sinds juni wordt ook structureel onderzoek uitgevoerd in Nederland.

Opvallendste resultaten Nederland – juli 2020

COVID drukt ook in juli nog steeds een enorm stempel op het wereldwijde vertrouwen. Ondanks dat het vertrouwen van de Nederlandse zakelijke leiders met 23 procent is gestegen ten opzichte van vorige maand, ligt Nederland maar net boven het wereldwijde gemiddelde. “Dat zou te maken kunnen hebben met onze nuchtere volksaard, die we combineren met de wetenschap dat we een capabele regering hebben, een goed zorgstelsel en een redelijk financieel vangnet”, aldus Serge Beckers van Wisse Kommunikatie. “Ook wij merken bij onze klanten dat het vertrouwen langzamerhand weer terugkeert. En vooral dat men zich zomaar neerlegt bij de situatie en weer aan de slag wil.”

HR

Het onderwerp waarvoor de Nederlandse zakelijke leiders met 18,74 procent het meeste engagement toonden, is het bij- en omscholen van medewerkers. De achterliggende gedachte is dat de veranderende economie bedrijven en organisaties dwingt na te denken over een efficiëntere inzet van het personeelsbestand. Dat het Confidence Index-cijfer voor dit thema onder het Nederlandse gemiddelde ligt, laat dan weer zien dat de zakelijke leiders minder vertrouwen hebben in de goede afwikkeling ervan. Dat verklaart mede waarom men er momenteel veel tijd aan besteedt.

Ook het behoud van werknemers kreeg veel aandacht (8,28 procent), maar heeft de hoogste Confidence Index-score in Nederland (21,49). Dat betekent dat men ‘retaining talent’ een belangrijk onderwerp vindt, waarvan men wel vindt dat het goed onder controle is.



Duurzaamheid

Opmerkelijk is dat het ‘verminderen van plasticgebruik en andere duurzaamheidskwesties’ met 16,21 procent engagement het een na belangrijkste thema is. Maar terwijl de mate van engagement hoog is, staat dit thema op de Confidence Index op de voorlaatste plaats. Dat geeft aan dat leiders niet veel vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden om dit thema goed aan te pakken.

Crisismanagement

Volgens het onderzoek is het vertrouwen van Nederlandse leiders in hun crisismanagementaanpak in juli rond vier procent gestegen ten opzichte van juni. Des te opvallender is dat dit onderwerp nog steeds de laagste Confidence Index-score heeft. Het vertrouwen van de Nederlandse CEO kan dus juist hier een boost gebruiken. “En dat hoeft niet moeilijk te zijn”, aldus Beckers. “Goed crisismanagement is een kwestie van een goede voorbereiding en een minutieuze evaluatie van eerdere voorvallen. Aan de hand daarvan kun je je crisisplannen dan weer herzien, of opnieuw op papier zetten.”

Methodiek

Het onderzoek voor de Worldcom Confidence Index wordt uitgevoerd met behulp van KI, waarmee de onderwerpen in kaart gebracht worden die zakelijke leiders wereldwijd zorgen baren, en waarmee het vertrouwen in hun eigen aanpak wordt gemeten.

Het onderzoeksbureau Advanced Symbolics Inc. (ASI) heeft met zijn KI-tool een gepatenteerde methode ontwikkeld om een steekproef van zo’n 54.000 zakelijke leiders structureel te monitoren. De antwoorden van respondenten worden geëvalueerd op basis van openbaar beschikbare informatie op de sociale media. De KI-tool meet door middel van een analyse van de gebruikte taal of de betrokkenheid van de respondenten duidt op vertrouwen in het onderwerp of bezorgdheid erover.

Sinds juni 2020 wordt ook de stemming onder de Nederlandse zakelijke gepeild.