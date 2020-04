Watter springt met handreiniger bij in coronacrisis

Het door de coronacrisis oplopende tekort aan handgels motiveerde het Drentse bedrijf Watter om hun kennis en technologie te vertalen in een actueel product. Hun systeem wordt al jarenlang gebruikt om in de agrarische en industriële sector op locatie een desinfectiemiddel te produceren. Sinds enkele weken maakt het bedrijf overuren om flesjes te vullen met handreiniger om aan de grote vraag te voldoen.

Als we Alfred Koop spreken – die Watter in 2008 oprichtte met tweelingbroer Arjan – spat de adrenaline bijna door te telefoon. De bevlogen broers en hun team hebben er alles aan gedaan om de productie van handreiniger razendsnel in bedrijf te krijgen. Daarbij overwonnen ze door geweldige support van derden een paar technische obstakels, zoals het gebrek aan flesdopjes op de Europese markt. Maar nét nu de productie en levering door de grote vraag serieus op gang komt, blijkt er nog een hobbel te nemen: volgens een autoriteit is het onduidelijk of de handreiniger van Watter officieel aan de richtlijnen voldoet. De nieuw opgezette productie voor de Nederlandse consumentenmarkt is daarom tijdelijk stilgelegd, in afwachting van een vrijstelling.

Goed onderbouwd ‘Het is een spannende tijd waarin de status per dag verandert’, vertelt Alfred. ‘Er wordt op hoog politiek niveau over de situatie gesproken. Echt klasse hoe snel we kunnen schakelen met Provincie Drenthe en hoe gedeputeerde Henk Bink zich voor ons inspant.’ Dat klinkt goed, maar wat is eigenlijk het probleem rondom de richtlijnen? ‘Het desinfectiemiddel dat ons systeem produceert, wordt door de botteling opeens anders beoordeeld’, legt de ondernemer uit. ‘Terwijl de Watter-vloeistof allang is onderbouwd door TNO-onderzoeken en NEN-EN-certificering. Onze microbiologen waren bovendien al bezig met de ontwikkeling van een gel voor de veterinaire markt. Dat proces komt nu door het COVID-19 virus in een stroomversnelling. De situatie vraagt erom.’

Verantwoordelijk voelen Koop is er helder over: ‘Wij zijn geen cowboys die een slaatje willen slaan uit de coronacrisis. Het is juist dat we verantwoordelijkheid voelen om onze kennis en technologie in te zetten voor de grote nood aan handgels. We hoeven bij wijze van spreken alleen maar onze Watter-machines open te zetten om de vloeistof te produceren waar zoveel vraag naar is. We werken samen met een partner die een geschikte productielijn heeft om flesjes met de handreiniger te vullen. Het vraagt de nodige investeringen om zo’n snelle wending te maken, maar we hanteren bewust een kostendekkende prijs voor dit product. Zo hopen we ook dat woekerhandel geen kans maakt.’

Complimenten en dank Dat veel meer mensen graag positief willen bijspringen in deze crisis, merkte Watter tijdens de jacht op flesdopjes in een schaarse markt. ‘We waren zelf elke dag tot laat bezig om oplossingen te vinden, maar anderen ook! Het was ongelooflijk hoeveel steun en medewerking we kregen. Echt mijn complimenten en grote dank voor iedereen die in dat proces een bijdrage heeft geleverd, al was het maar een linkje naar een volgende contactpersoon. Overal wordt de urgentie gevoeld. Zelfs mensen die je niet persoonlijk kent, spannen zich in om te helpen. We krijgen de doppen nu aangeleverd uit Polen, Slovenië en Zweden. Deze bedrijven parkeren vaste opdrachten die even kunnen wachten of draaien extra productie om ons te beleveren. Dat is toch geweldig? Ik vind het bijzonder om te zien hoeveel we met elkaar kunnen bereiken in tijden als deze.’

Duurzame technologie Vanaf het moment dat de gebroeders Koop hoorden dat de handgels overal out of stock raakten en een lange levertijd hebben – zes tot acht weken – ging de adrenaline stromen. ‘We willen doen wat we kunnen; samen met onze microbiologen die klanten op locatie begeleiden bij het produceren van desinfectiemiddel met ons Watter-systeem.’ Ter achtergrond: de duurzame technologie van Watter werkt op basis van water, stroom en zout, zodat er een biologisch desinfectieproduct ontstaat. Dit systeem wordt al jarenlang effectief toegepast voor schoon drinkwater in de veeteelt en bij proceswater in de industrie. In de vorm van handreiniger het product nu veel breder worden toegepast; een uitkomst gezien de grote vraag in deze coronatijd.