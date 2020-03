Waterstofrevolutie: Rotax presenteert het eerste emissievrije voertuig in de sneeuw

Al 100 jaar lang bepalen innovatie en technologische vooruitgang het succesverhaal van Rotax, de toonaangevende fabrikant van hoogwaardige aandrijfsystemen voor de powersport. Als opmaat naar het jubileumjaar 2020 zet het Opper-Oostenrijkse showcasebedrijf nu een belangrijke stap naar de toekomst en presenteerde vandaag samen met alle projectpartners zijn nieuwste vuurtorenproject: de Lynx HySnow – het eerste emissievrije sneeuwvoertuigconcept van Rotax dat wordt aangedreven door een elektrische aandrijving met waterstofbrandstofcellen. Tijdens de presentatie, tijdens de FIS World Cup 2020 in Hinterstoder, hebben prominente gasten uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek ook gesproken over de belangrijkste toekomstige thema’s van mobiliteit en het ontkolen van het wintertoerisme.

De waterstofrevolutie 2020: De Lynx HySnow

“2020 is een heel bijzonder jaar voor ons, omdat we niet alleen 100 jaar innovatief leiderschap in de ontwikkeling en productie van motoren vieren, maar ook het nieuwe decennium inluiden met een echte waterstofrevolutie naast andere nieuwe technologieën. Met het gebruik van deze hernieuwbare energiebron luiden we een nieuw Rotax-tijdperk in en breiden we onze mogelijkheden op een toekomstgerichte manier uit”, zegt Dr. Wolfgang Rapberger, GM BRP-Rotax / vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur.

Na vier en een half jaar van onderzoek en ontwikkeling heeft Rotax nu zijn eerste emissievrije sneeuwscooter als conceptvoertuig gepresenteerd. De basis van de nieuwe Lynx HySnow is de Lynx 69 Ranger Alpine, een sneeuwscooter die al jaren in de Oostenrijkse skigebieden wordt gebruikt. Het voertuig is volledig omgebouwd en voorzien van een hoogwaardige elektrische aandrijving inclusief waterstofbrandstofcel. Met de combinatie van e-mobiliteit en waterstof is de Lynx HySnow niet alleen een showcase project op het gebied van duurzaamheid, maar scoort hij ook met andere voordelen: Dankzij het innovatieve aandrijfsysteem is het nieuwe voertuig bijvoorbeeld vrijwel geruisloos, onafhankelijk van temperatuurschommelingen en bereikt het een groter bereik en een snellere acceleratie dan een conventionele elektrische aandrijving. De Lynx HySnow wordt voor het eerst gebruikt in het wintertoerisme.

“Meer dan vier en een half jaar lang hebben we geïnvesteerd in het onderzoek en de ontwikkeling van dit vlaggenschipproject. De Lynx HySnow is een technisch hoogstandje en een belangrijke mijlpaal in onze duurzame aandrijfsystemen. Ingebed in een echt waterstofecosysteem demonstreren we samen met Hinterstoder Wurzeralm Bergbahnen AG en alle projectpartners hoe de wereldwijde decarbonisatie van het wintertoerisme succesvol kan worden bevorderd”, zegt Nigel Foxhall BSc (Hons), directeur Advanced Engineering BRP-Rotax.

Waterstof-ecosysteem in Hinterstoder

Samen met de waterstofspecialist HyCentA Research GmbH en andere projectpartners heeft Rotax niet alleen de Lynx HySnow ontwikkeld, maar ook een geïntegreerd waterstofecosysteem met tankvoorziening in Hinterstoder.

Als innovatief energieopslagsysteem levert waterstof in combinatie met een brandstofcel elektrische energie. Het bijtanken van de Lynx HySnow werkt onder hoge druk, waarbij de waterstof in gasvormige vorm wordt opgeslagen. In de brandstofcel komt het in contact met zuurstof, waardoor er elektrische energie vrijkomt. De “koude verbranding” produceert geen schadelijke stoffen, alleen water. “Groene waterstof betekent voor ons dat de elektriciteit voor de elektrolyse om de waterstof te produceren ook wordt verkregen uit fotovoltaïsche systemen “, legt Dipl.-Ing. Dr. techn. Alexander Trattner, directeur en wetenschappelijk directeur van HyCentA Research GmbH, uit. “We zijn ook afhankelijk van duurzaam geproduceerde waterstof voor het waterstofecosysteem in Hinterstoder rond de HySnow. Wij zien dit soort hernieuwbare energie duidelijk als de toekomst van de mobiliteit. We zijn daarom des te meer blij dat we dit spannende project met Rotax succesvol hebben kunnen uitvoeren”.

Bedrijfsleven, wetenschap, politiek: Prominente sprekers bij “HyTech. HySnow.” Evenement.

Lees verder