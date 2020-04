Aanpassen aan nieuwe situaties is ondernemers eigen. “Van stilzitten word ik nerveus”, zegt directeur Philippe Tresfon van het bedrijf Egripment. Het bedrijf is van het bevestigen van camera’s en maken van apparatuur omgeschakeld naar het werkbaar maken van regiewagens met stalen frames met plexiglas. Daarmee worden niet alleen die wagens, maar wordt ook het bedrijf zelf ‘anderhalvemeter-proof’.

Dat is exact wat van ondernemers de komende maanden gevraagd wordt. De bestaande werkelijkheid wordt aangevallen als nooit tevoren. Maatregelen als de NOW, uitstel van belasting en uitstel van rente en aflossingen helpen op weg, maar maken een onderneming in de komende maanden nog niet klaar voor de werkelijkheid waarin anderhalve meter de norm is.

Iedere sector is hard aan de slag met eigen specifieke initiatieven om op een duurzame, toekomstgerichte manier in ieder geval de komende maanden te overleven. Duurzaamheid krijgt daarmee ook een nieuwe lading: een toekomstbestendiger bedrijf heeft een grotere overlevingskans in het ‘nieuwe normaal’.

De werkelijkheid wordt aangevallen als nooit tevoren

Hoe doen ondernemers uit uw sector dit? En in andere onderdelen van de keten? Als bank spreken we op dit moment veel ondernemers en andere belanghebbenden. Deze inzichten zetten we in deze serie ‘Ondernemen in tijden van corona’ graag op een rijtje. Hieronder zijn de overzichtelijke en korte documenten van de volgende twaalf sectoren te vinden:

Vrijwel alle sectoren worden op een of andere manier door de crisis geraakt. Het is voor hen van belang zich voor te bereiden op het ‘nieuwe normaal’ van de anderhalve-meter-samenleving. Het bewustzijn van de afhankelijkheid van alle partners in de eigen keten is nu groter dan ooit. Nu de restaurants dicht zijn, verschuiven de aanvoerlijnen in de sector transport & logistiek. Tegelijk ervaart de sector food grote verschuivingen in de vraag en ondervinden ondernemers uit de voedselverwerking hiervan de positieve en negatieve effecten. Voor industriële bedrijven is het van belang alle zeilen bij te zetten om een plotse vraaguitval te ondervangen of een run op bepaalde producten het hoofd te bieden, terwijl de agrariër tenslotte hoopt net het goede gewas te hebben gezaaid. Samenwerking, open communicatie en compassie met ketenpartners en zelfs concurrenten is nu van het grootste belang.

Omdat alles in elkaar grijpt, is het des te belangrijker om de inzichten van alle sectoren bij elkaar te zetten met als doel inzichtelijk te maken welke razendsnelle ontwikkelingen zich allemaal voordoen en waar informatie te halen valt. En om te laten zien welke acties ondernemers uit de verschillende sectoren zijn gestart. Praktisch en toegankelijk.

Het is bijzonder mooi om te zien hoeveel concrete initiatieven op dit moment in ondernemend Nederland worden genomen. Het is zaak om van deze kennis kunde te maken en om samen op een toekomstgerichte en duurzame manier uit de crisis te komen.

Sander van Wijk

Hoofd Sector Advisory & Groenbank