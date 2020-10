Wachten op voldoende bedrijfskleding, daar hebben bedrijven geen zin in. Dat geldt ook voor vervaardigende bedrijven in metaal en techniek. Om die reden opende Lavans vorig jaar een eigen productielocatie in Noord-Macedonië. De levertijd van bedrijfskleding daalde enorm en bovendien kan Lavans nu veel flexibeler inspringen op wensen van klanten. “We hebben alles in eigen hand.”

Dankzij atelier in Noord-Macedonië produceert wasserij nu zelf bedrijfskleding

In 2018 was de maat vol voor Lavans. Het familiebedrijf, expert in bedrijfskleding, vloer- en sanitaire hygiëne, kon vanwege lange levertijden bij leveranciers de eigen klanten niet snel genoeg van bedrijfskleding voorzien. “De levertijden liepen op tot wel veertien weken”, vertelt Lavans-directeur Tristan van der Waart. “We concludeerden dat we niet langer afhankelijk wilden zijn van leveranciers voor onze eigen bedrijfsvoering en de dienstverlening richting klanten. Toen maakten we de eerste stap.”

Na een strenge selectie koos Lavans voor een productielocatie in Noord-Macedonië. Er werd een eigen hal ingericht waar nu dagelijks vijftig medewerkers voor Lavans werken. Het atelier is inmiddels ruim een jaar volledig operationeel en de levertijd bedraagt nu drie à vier weken. Van der Waart vult aan: “Daarmee bedoelen we het traject van doek tot gedragen kledingstuk bij de klant. Dat is in de bedrijfskledingbranche echt bijzonder snel.”

Betrouwbare partner voor de industriële sector.

De behoefte aan kortere levertijden van nieuwe bedrijfskleding ziet Lavans steeds verder toenemen, ook in de industriële sector. Het is een sector waarin Lavans al sinds haar oprichting in 1928 een bekende kledingpartner is, vertelt Van der Waart. “We staan nauw in contact met onze klanten en volgen zo de branche-ontwikkelingen op de voet. Soms vragen veranderingen in de branche om verandering van het kledingpakket. Daar houden we rekening mee, want het belang van goede bedrijfskleding blijft! Zo hebben we onlangs ook geïnvesteerd in een cleanroom wasserij, waar we cleanroomkleding kunnen wassen voor de microtechnologie. Lavans is zich erg bewust van de belangrijke rol die kleding speelt in het productieproces van de klant. Bedrijfskleding biedt bescherming en moet altijd voor handen zijn. Bedrijven willen zich er niet mee bezig houden. We staan ook open voor audits door bedrijven en kunnen processen klantspecifiek inregelen. Klanten komen graag kijken in onze vernieuwde wasserij in Helmond om met eigen ogen te beoordelen hoe we werken.”

Flexibele productie en maatwerk

Het eigen atelier in Noord-Macedonië stelt Lavans in staat om flexibel in te spelen op de wensen van klanten. “Waar andere leveranciers geen zin hebben om drie stuks kleding te maken, doen wij dat wel” licht Van der Waart toe. Het vervaardigen van kleinere producties is de kracht van de locatie. Lavans heeft een eigen ontwerper en een bureau dat patronen maakt. In het atelier worden de (proef)modellen gemaakt en emblemen of logo’s van bedrijven direct op de kleding gezet.

Naast de bekende ontwerpschetsen kunnen klanten nu ook voorbeeldmodellen van kleding ontvangen: een fysiek exemplaar om zaken als ontwerp, pasvorm, functionaliteit en materiaalkeuze te beoordelen. Van der Waart vult aan: “En als de klant iets wil veranderen of bijbestellen, kan dat ook op korte termijn. We hebben nu regie over de hele keten.”

Continuïteit en snelheid zijn voor klanten van Lavans de grootste voordelen van het nieuwe productieproces, aldus Van der Waart. “We hebben nu betere voorraadposities. Door COVID-19 zijn ateliers van sommige leveranciers dicht gegaan. Doordat wij veel voorraad doek hebben aangelegd, kunnen wij open blijven en is de continuïteit geborgd. Voor onze klanten is dat erg prettig. Op onze hoofdlocatie in Helmond is bovendien voorraad voor vervanging en aanvulling aanwezig.”

MVO houdt niet op bij de grens

Lavans hanteert dezelfde standaarden voor de locatie in Noord-Macedonië als in Nederland, vertelt Van der Waart. De productiehal biedt een prettige en gezonde werkomgeving voor de mensen die er werken. Niet alleen vanwege de ergonomische werkplekken, maar ook dankzij klimaatbeheersing, voldoende daglicht en een nette, goed ingerichte kantine. Zaken die in Nederland heel normaal zijn, maar in Noord-Macedonië nog niet tot de standaard behoren. Daarnaast implementeert Lavans haar eigen HR-beleid in het atelier, zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en met trots voor Lavans werken.

Afsluitend vertelt Van der Waart “Het vraagt een enorme investering en je komt in een heel andere cultuur terecht. Dat moet je ervaren. We sturen continu bij. Nu met corona komen we er niet, maar als we daar zijn voelt het als een stukje Lavans.”