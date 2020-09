In Helmond is al ruim 90 jaar het familiebedrijf Lavans gevestigd. In 1928 begonnen als wasserij Wilhelmina. In al die jaren uitgegroeid tot een innovatieve dienstverlener in de verhuur van bedrijfskleding, matten, wissers en poetsdoeken. Tevens voorziet Lavans toiletten en kleedruimten van sanitaire apparatuur.

In 2001 heeft Hänel 5 Lean Liften® geleverd, welke nu na bijna 20 jaar trouwe dienst zijn vervangen. Voor de vervanging heeft Lavans wederom gekozen voor systemen van Hänel. Na gezamenlijke analyse van de huidige processen en de producten is er besloten om bij Lavans 2x de Hänel Multi-Space® in te zetten.

Lavans is hiermee de 1e klant van Hänel in Nederland welke met dit innovatief systeem gaat werken. De 2 stuks Hänel Multi-Space® worden gebruikt voor de

en de aansturing van beide systemen gebeurt door het eigen ERP-systeem van Lavans. De innovatieve en toekomstbestendig MP-14besturing van Hänel maakt de interface tussen de besturing en het ERP-systeem eenvoudig en snel realiseerbaar. Hiermee is een snelle implementatie mogelijk.

Door een uitgekiend traject tussen demontage van de oude Lean Liften® en montage van de nieuwe MultiSpace®-systemen ondervindt de klant nagenoeg geen processtagnatie.

De Hänel Multi-Space® – opslagtechnologie, ruimtebesparing en flexibiliteit. In aanvulling op de vele voordelen van de Hänel Lean-Lift® technologie biedt de Multi-Space® maximale flexibiliteit, snelheid en benutting van de ruimte. De Hänel Multi-Space® bestaat uit meerdere aaneengesloten verticale magazijnlifteenheden (Hänel Lean Lift®) en heeft 1 of meerdere werkopeningen. Dit maakt het systeem uitermate efficiënt en flexibel.