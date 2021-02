Na jaren van stabiele groei en het realiseren van aansprekende robot oplossingen, heeft Robertpack gekozen zich verder te versterken door het aangaan van een samenwerking met Wadinko.

Ondernemende participatiemaatschappij

Wadinko, gevestigd in Zwolle, is een ondernemende participatiemaatschappij met als belangrijkste doel het stimuleren van regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid. Hierbij kiest Wadinko bewust voor een minderheidsbelang en blijven de directies van haar participaties primair strategisch en operationeel verantwoordelijk.

Robertpack behoudt eigen identiteit en slagvaardigheid

Wij vinden in Wadinko een partner die ons zowel bij organisatieontwikkeling als ook op financieel vlak ondersteunt. Hierdoor kunnen wij onze ambities voor de toekomst realiseren, maar wél met behoud van onze eigen identiteit en slagvaardigheid. Met de participatie door Wadinko krijgt Robertpack ook toegang tot het waardevolle netwerk van bedrijven van Wadinko met veel kennis van techniek. Ook Wadinko is erg enthousiast over de aanvulling van automatisering en robotisering die Robertpack toevoegt.

Dit maakt Robertpack een nog stabielere en robuustere partner voor onze klanten en hierdoor kunnen we nog beter inspelen op de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de steeds omvangrijkere projecten die wij realiseren.

Want dat is waar wij goed in zijn: Totaalconcepten op het gebied van eindverpakking.