Stel, je bent producent van enorme industriële deuren, waarvoor zware veren nodig zijn. Heftrucks rijden heen en weer om die veren uit het magazijn te halen voor montage. Het kan ook anders: ‘Laat een hijsrobot ‘s nachts een heel stel van die veren netjes naast elkaar in cassettes klaar zetten en die cassettes overdag stuk voor stuk naar de productielijn brengen’, zegt business developer Paul Schut van Wadcon. Het is een mogelijke toepassing van Liftit VLR, de verticale hijsrobot van het Groningse bedrijf. De meeste robots zijn industriële robots die ergens vast in de productielijn hun taken vervullen. ‘Bij ons systeem gaat het om een material handling robot, die over grote afstanden iets vervoert en vervolgens met precisie positioneert. Dat kan van het magazijn naar de productiehal zijn, of tussen machines onderling. Het gaat bijvoorbeeld om machine tending, het op maat aanvoeren van materialen voor de machines zodat die 24/7 automatisch en manloos kunnen doordraaien.’

Wadcon staat sinds dertig jaar bekend in de markt als leverancier van geautomatiseerde productiesystemen, waaronder productie-, assemblage- en testmachines. ‘Naast die algemene machinerie waarbij we voor een klant bij wijze van spreken steeds weer bij nul beginnen met ontwerpen, willen we meer gaan focussen op eigen, gestandaardiseerde producten voor material handling en assemblage. Ons zusterbedrijf Habeload is expert in ergonomische tilhulpen en heeft een uitgebreid assortiment functionele, bewezen tooling die ook weer op de Liftit VLR past: er is veel meerwaarde door onze expertise te koppelen.’

Daarom ontwikkelt Wadcon drie eigen productlijnen: de verticale hijsrobot Liftit VR, handling robot IPR, en het datagestuurd en zelfprogrammerend transfersysteem Movit en Toolit gericht op uiteenlopende tooling voor material handling en positionering met industriële robots en cobots. Schut: ‘Het is allemaal bedoeld voor een zo optimaal mogelijke, geautomatiseerde horizontale en verticale verplaatsing van producten. Het voordeel van een handlingrobot is dat hij iets goed en snel kan vervoeren en vervolgens ook heel precies kan plaatsen, met een interactieve besturing. We bieden een universeel platform.’

De verticale hijsrobot kent een groot bereik en een hoge stabiliteit en is eenvoudig te programmeren. De klant kan een configuratie-op-maat samenstellen. De basisuitvoering bestaat uit een bovenloop rails die bewegingen in de lengte en breedte mogelijk maakt tot tientallen meters. Het systeem kan lasten dragen tot 1.000 kilo, afhankelijk van de specifieke samenstelling.