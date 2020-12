Waarom cobots na COVID-19 zorgen voor een boost in automatisering

De COVID-19-pandemie heeft elke sector gedwongen zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid; de productie-industrie is daarop geen uitzondering. In eerste instantie werd een deel van de productie opgeschort, maar op lange termijn moet er een andere oplossing komen. De sector heeft te maken met grote behoefte aan lokale productie, automatisering van meer processen en nieuwe gezondheidsregels om personeel te beschermen.

Inzoomend (typisch zo’n woord dat door corona een andere lading heeft gekregen) op automatisering, is het gebruik van machines of zelfs robots de productiesector niet vreemd. Robots hebben inmiddels een standaard plaats in fabrieken om repeterende taken uit te voeren. Collaboratieve robots – oftewel cobots – daarentegen is een ander verhaal. Cobots kennen hun plaats tussen machines, hebben een eigen besturing en zijn idealiter flexibel in te zetten in het productieproces. Ze kunnen daarmee een belangrijke rol spelen in zo’n langetermijnoplossing.

Cobots in opmars omdat ze risico’s verlagen en efficiëntie verhogen

Hoewel cobots al bijna twintig jaar op de markt zijn, worden ze pas sinds een paar jaar toegepast, met name in landen waar de maakindustrie groot is, zoals maakindustriekampioen Duitsland. Dit soort robots is in opmars sinds de grootste productiebedrijven ter wereld ontdekten dat cobots risico’s voor personeel kunnen verlagen, efficiëntie vergroten en complexe productie kunnen uitvoeren. Daarnaast wegen cobots weinig, zijn ze te installeren op mobiele platforms en zijn ze eenvoudig te programmeren. Eenmaal klaar om aan het werk te gaan, kunnen ze vervelende, lastige of gevaarlijke taken overnemen. Daarmee zijn cobots een ideale partner voor productiemedewerkers.

‘Aandeel cobots in roboticamarkt gaat snel groeien’

Dit soort eigenschappen verklaart waarom cobots al vóór de huidige COVID-19 pandemie een van de snelst groeiende segmenten waren op het vlak van industriële robots. Vóór de uitbraak van COVID-19 schatte Robotic Industries Association dat de cobot-inkomsten in 2027 een bedrag van 5,6 miljard dollar zouden bereiken. Maar ondanks dat cobots worden toegepast in zo veel sectoren, is hun aandeel in de roboticamarkt volgens de International Federation of Robotics nog vrij klein. Slechts 14.000 van de 422.000 geïnstalleerde industriële robots in 2018 waren cobots – dat komt neer op 3,3 procent.

Accenture verwacht echter dat dit de komende jaren verandert, en wel om twee redenen. Allereerst maken cobots automatisering mogelijk tegen relatief lage kosten. Daarnaast zijn cobots flexibel en kunnen ze zowel eenvoudige als zeer complexe taken uitvoeren. Dit betekent dat cobots niet alleen het verschil kunnen maken voor grote productiebedrijven, maar ook voor mkb-bedrijven.

Drie trends

Er zijn drie trends die de toepassing van de cobot stimuleren:

1. De toeleveringsketen wordt lokaler en flexibeler.

In een reactie op COVID-19 wordt het productielandschap geografisch gezien diverser om toeleveringsketens te beschermen tegen toekomstige economische verstoringen. Dit impliceert niet het einde van een wereldwijde toeleveringsketen, maar eerder een groter aantal flexibelere productiefaciliteiten. Als die faciliteiten meer dan één product kunnen produceren, kan de hogere gebruikscapaciteit de kosten van meerdere productielocaties compenseren. Cobots kunnen helpen een groot aantal verschillende producten te produceren op dezelfde locatie. Zo konden autofabrikanten ook beademingsapparatuur maken toen er tijdens de pandemie-piek grote vraag naar was.

2. Mkb’s voelen de druk om te automatiseren.

COVID-19 heeft mkb’s onder nieuwe druk gezet om hun productiviteit te verhogen en zo concurrerend te blijven. Echter, veel mkb’s zijn onvoldoende geautomatiseerd, deels vanwege de verwachte hoge kosten van automatisering. Cobots kosten slechts een vijfde van de prijs van ‘gewone’ industriële robots, en vormen daarmee een oplossing voor mkb’s. Bovendien zijn ze vanwege hun kleine formaat ook geschikt voor kleinere productielocaties (of zelfs kelders of kantoorgebouwen) en kunnen ze gecompliceerde taken aan. Daardoor zijn ze een goede match voor startups, die vaak op maat gemaakte producten creëren. Ook zijn cobots zo te programmeren dat ze verschillende taken kunnen uitvoeren en zijn ze eenvoudig te installeren. Daardoor kunnen zelfs ongetrainde medewerkers eenvoudig samenwerken met cobots om complexe taken uit te voeren.

3. Cobots kunnen helpen de anderhalvemeterregel na te leven.

De anderhalvemeterregel zal waarschijnlijk nog wel even blijven bestaan en dwingt productiebedrijven ertoe het aantal mensen in hun fabrieken te beperken. Een oplossing hiervoor is om ‘gecombineerde teams’ te creëren, waarin mensen en cobots samenwerken aan één taak, zoals het inspecteren, stapelen, inpakken en inladen van een product. Ook kunnen cobots een aantal taken zelfstandig uitvoeren, zoals het vervoeren van voorraden in fabrieken, en zo het aantal medewerkers dat zich verplaatst beperken.

Hoewel productiebedrijven door de huidige economische omstandigheden voorlopig waarschijnlijk minder te besteden hebben, doen zij er toch goed aan investeringen in cobots te overwegen en zich te verdiepen in de mogelijkheden. Met hun flexibiliteit en mogelijkheid om het toekomstige personeelsbestand opnieuw uit te vinden, zijn cobots een langetermijnoplossing die het verschil kunnen maken en bedrijven helpen concurrerend te blijven.

Door: Thomas Rinn, Global Industry Sector Lead Industrial bij Accenture & Edward Benning, Digital Manufacturing Lead bij Accenture Nederland