Artsen en verpleegkundigen voeren dag en nacht een zware strijd tegen de nieuwe covid-19-epidemie. Met als doel om de capaciteit van onze intensieve zorg maximaal te vrijwaren. Als op een er gegeven moment meer patiënten dan bedden met beademingstoestellen zijn, komt het zorgsysteem écht in de problemen. Om daarop te anticiperen hebben studenten, professoren en alumni van het FabLab 10 prototypes van een eenvoudig snel te produceren beademingstoestel ontwikkeld. De volgende stap is om deze snel inzetbare beademingsmachines klinisch te testen. Daarvoor heeft het team dringend nood aan financiële middelen. VUB foundation start daarom een fondsenwerving actie op.

De piek van de covid19-epidemie is nog niet bereikt. Onze artsen en verpleegkundigen verzetten dag en nacht bergen werk in een zware strijd tegen een onzichtbare vijand. Het doel: de besmettingscurve aftoppen om de capaciteit van onze intensieve zorg maximaal te vrijwaren. Want als we op een gegeven moment meer patiënten dan bedden met beademingstoestellen zouden hebben, ontstaat een kritieke situatie voor ons Belgisch zorgsysteem.

Om daarop te anticiperen, brengt het FabLab van de VUB zijn beste ingenieurs en wetenschappers samen in een race tegen de tijd voor meer zuurstof. In nauw overleg met het medisch team van UZ Brussel en met input van Johns Hopkins University hebben studenten, professoren en alumni een prototype van een eenvoudig beademingstoestel ontwikkeld op basis van een bestaand MIT-ontwerp.

‘Verleden week wisten we zelfs nog niet dat we dit konden.’

Prof. dr. Mark Runacres, academisch manager van het FabLab Brussels

De volgende stap? Snel 10 operationele prototypes bouwen om zoveel mogelijk tijd te creëren om dit concept te testen en nog te verfijnen. Dat is van levensbelang. De tijd dringt. Vooraleer dit beademingstoestel in productie kan gaan en inzetbaar wordt voor de ziekenhuizen, moeten de toestellen volledig betrouwbaar zijn. Hiervoor gaat het FabLab essentiële duurzaamheidstesten herleiden naar enkele dagen in plaats van weken of maanden.

De fondsenwerfactie vindt u op www.vub.be/fablabvoorzuurstof