Aandrijfspecialist en systeemintegrator VSE Industrial Automation in Schoonhoven is een nieuw bedrijfspand aan het bouwen. Eind van het jaar moet het klaar zijn. De muren tussen de afdelingen verdwijnen letterlijk: bijna iedereen komt in één grote werkruimte te zitten. Van belang, want VSE onderscheidt zich het meest in projecten waarin alle kwaliteiten en specialismen van het bedrijf samenkomen, zegt commercieel technisch manager Radboud van Dusseldorp. Zoals de revisieklus van een sleepwagen van 35 ton die in 10 seconden zijn maximumsnelheid moet bereiken.

VSE in Schoonhoven staat vooraan in motion-innovaties

Van Dusseldorp is pas een maand of vier in dienst en is nog steeds bezig alle ins en outs van VSE te leren kennen. Het bedrijf werkt voor een groot aantal markten en biedt een palet aan mogelijkheden, van software- en hardware-engineering, paneelbouw, inbedrijfstellingen, (remote) servicing, dashboarding en predictive maintenance tot servitization.

Die laatste zaken worden steeds verder uitgewerkt en geïntroduceerd, waarbij de crisis wel eens als katalysator zou kunnen werken, verwacht Van Dusseldorp. VSE presenteert zich met nadruk als een onafhankelijk systeemintegrator. Het bedrijf werkt samen met vooraanstaande merken, waaronder Siemens, Schneider Electric, Festo, Bosch Rexroth, Omron, Lenze en Rockwell Automation. Met die motion-oplossingen automatiseert en optimaliseert VSE Industrial Automation machines, installaties, complete productielijnen en hele fabrieken. ‘In de inframarkt zorgen wij voor de exacte besturing van een brug. Een volgende keer gaat het om een koekjesfabriek waar veel servomotoren in de productielijn samenwerken of om een verpakkingsmachine waarbij robotica een grote rol speelt.’

Vroeg stadium

VSE telt zo’n veertig medewerkers. Software- en hardware-engineers, teamleiders, projectmanagers: voor zover mensen niet bij klanten op locatie of in de paneelbouw bezig zijn, komen ze binnenkort allemaal in een soort kantoortuin te werken, wat samenwerken en afstemmen vergemakkelijkt, zodat iedereen nog beter weet wat er gaande is. Het zijn technische professionals die de markt kennen en altijd voor innovaties gaan, kenmerkt Van Dusseldorp zijn collega’s. Hij is commercieel verantwoordelijke, maar bij elk project brengen experts hun kennis in. Hij neemt collega’s graag mee naar klanten zodra dat van toepassing is. ‘Onder onze engineers zitten uitgesproken motion-specialisten. We worden in een vroeg stadium bij een project betrokken en denken intensief met de klant mee over de beste oplossing.’ De ene keer komt een opdrachtgever rechtstreeks naar VSE toe. Maar niet zelden gaat het ook via één van de platformleveranciers, die VSE als systeemintegrator aanraadt.

Gecontroleerd tot stilstand

Zo’n project waarin alle kwaliteiten en specialismen van VSE samenkwamen, was volgens Van Dusseldorp bijvoorbeeld bij Marin, het Maritime Research Institute Netherlands in Wageningen, een van de grootste instituten ter wereld voor onderzoek naar hydrodynamica en maritieme technologie voor onder meer de scheepsbouw en offshore sector. Marin heeft enorme bassins voor modeltesten en ware-groottemetingen. Het wilde een sleepwagen boven een diepwatertank laten reviseren, plus een handzame besturing en een nieuwe aandrijving laten ontwikkelen. Die kolos met een gewicht van 35 ton volgt schaalmodellen door een bassin en moet binnen 10 seconden op maximale snelheid (9 meter per seconde) zijn en daarna gecontroleerd tot stilstand komen. En, niet onbelangrijk: de sleepwagen wordt continu gebruikt bij testen voor klanten uit binnen- en buitenland, dus meer dan een paar weken tijd was er niet.

Van Dusseldorp: ‘Dan heb je het over veel motion-kennis, over soft- en hardware engineering, in bedrijf stellen en testen, alles. Zoiets vraagt samenwerken en flexibiliteit. Het is een enorme installatie, die onze besturing tot op de millimeter nauwkeurig moet regelen. Onnauwkeurigheden beïnvloeden de meetresultaten direct.’

VSE ontwierp een digital twin om het hele proces te simuleren. Daarnaast werden – samen met simulatiespecialist Controllab uit Enschede – zogeheten Hardware In the Loop-testen uitgevoerd, waarbij de sleepwagen werd gesimuleerd door een computer en de besturing werd gekoppeld aan die simulatie. Dat online simuleren maakte de inbedrijfstelling een stuk korter. VSE vernieuwde en veranderde de aandrijving en paste de manier van afremmen aan, zodat de wagen pas helemaal op het eind beheerst afremt en de effectieve meetafstand 30 meter groter is geworden. ‘Marin was zo tevreden dat we daarna ook nog andere bassins met sleepwagens tot 94 ton hebben gedaan.’

Hygiënisch en duurzaam

Motion is our drive, is de rode draad bij de meeste projecten van VSE: het uiterst gecontroleerd verplaatsen, bewegen of positioneren van een object. En er zijn nog meer speerpunten bijgekomen afgelopen jaren, waaronder de 4HD-aanpak. De 4 staat voor Verlichting, Installatie, Engineering en Robotica en de HD voor Hygiënisch Design. Het automatiseren van bereidingsprocessen in de food en farmacie – waar steeds meer hygiënisch opererende robots worden ingezet – vraagt specifieke kennis. Een ander speerpunt is renewable energy. Van Dusseldorp: ‘Denk aan besturingen voor windmolens, zonnepanelen en watermolens. Of battery packs die we samenstellen voor bijvoorbeeld elektrische graafmachines. Het gaat om de hardware en om optimaal batterijmanagement.’ Een partner van VSE wilde bijvoorbeeld een intelligente besturing voor windmolens. VSE bedacht een oplossing om met componenten van Siemens zonne-energie (gelijkstroom) en windenergie (wisselstroom) gelijk te schakelen voor gebruik in het energienet. Met andere klanten ontwikkelt het bedrijf het elektrificeren van mobiele machines waaronder grondverzetmachines.

Meer in de cloud

Aandachtspunt voor Radboud van Dusseldorp in zijn nieuwe functie is onder meer verdere professionalisering van de organisatie. ‘Het is altijd druk, druk, druk. Er valt zeker nog aan efficiency en stroomlijning te winnen. We hebben natuurlijk een ERP-systeem, met CRM-mogelijkheden, maar mensen moeten nog veel meer in de cloud gaan werken. Dat een servicemonteur bij een klant inlogt en een notitie maakt als hij een nieuwe kans voor VSE ziet, die ik dan weer opvolg. We willen onze klanten nauwgezetter volgen en analyseren wat we beter kunnen doen. We halen het grootste deel van onze uitgebrachte offertes binnen, maar kunnen met zijn allen meer details vastleggen om klanten nog beter en sneller van dienst te zijn.’

Kennis kan bovendien nog beter geborgd en gedeeld worden. ‘Twee derde van onze mensen is ontwikkelaar, engineer of r&d’er. We willen vooraan staan in innovaties. Daarom investeren we ook veel in opleiding. Medewerkers moeten een brede kennis van de platformen van onze partners hebben.’

Op afstand oplossen

Ondanks de coronacrisis heeft VSE geen slecht jaar; de eerste maanden van 2020 waren heel goed. Maar het aantal geplande wereldwijde inbedrijfstellingen wordt niet gehaald, medewerkers konden simpelweg vaak niet het vliegtuig pakken. Mede daarom past VSE volgens Van Dusseldorp meer remote servicing toe. ‘Als er ergens in Nieuw-Zeeland een machine stilstaat, willen we dat meteen op afstand kunnen oplossen. Ook predictive maintenance moet een grotere rol krijgen. Er loopt een pilot met een klant om gericht management- en service-informatie binnen te halen.’

Duurzaam gebouw

De nieuwbouw van VSE in Schoonhoven wordt volledig duurzaam, met zonnepanelen, efficiënte vloer- en plafondverwarming en koeling, en een – coronaproof – ventilatiesysteem. De gewenste windmolen komt er nog even niet, de vergunning laat op zich wachten. Sinds vijf jaar maakt VSE samen met een stel andere bedrijven uit de Krimpenerwaard deel uit van de MVO kopgroep WaardZaam. Duurzaam ondernemen heeft sterk de aandacht. Van Dusseldorp: ‘We kunnen flexibel groeien en onze capaciteit zeker verdubbelen.’