VR-trainingen Moovd gaan zelfredzaamheid vergroten van verstandelijk beperkten

Moovd en Stichting Philadelphia Zorg hebben gezamenlijk een digitale begeleidingstherapie ontwikkeld waarmee de zelfredzaamheid en ontwikkeling van mensen met een (licht) verstandelijke beperking wordt bevorderd. Praktische situaties kunnen middels de virtual reality trainingen van Moovd eindeloos en veilig worden geoefend. De digitale innovatie draagt bij aan het verhogen van het leereffect bij lvb-cliënten waardoor begeleiders efficiënter ingezet kunnen worden.

Als koploper in digitale therapie initieert Moovd nieuwe behandel- en begeleidingsmethodes. Stichting Philadelphia Zorg brengt, als landelijke aanbieder van ondersteuning voor mensen met een beperking, inhoudelijke deskundigheid zodat de toepassingen aansluiten op de situatie en de ontwikkeling van de cliënten. Beide organisaties nemen een grote stap in het uitbreiden van technologische mogelijkheden. Uniek aan de samenwerking is dat de ontwikkelde toepassing beschikbaar wordt gesteld voor alle Nederlandse zorginstellingen.

Zo zelfstandig mogelijk meedoen

Tineke Westera, regiomanager Philadelphia Werk & Begeleiding Noord: “Met virtual reality creëren we realistische situaties die de deelnemers helpen om veilig te oefenen totdat ze een situatie onder de knie hebben. Daardoor ervaren zij meer zelfstandigheid, minder stress en hebben ze meer houvast in het dagelijks leven. De VR trainingen passen helemaal bij de visie van Philadelphia. Het helpt de deelnemers op weg om zo zelfstandig mogelijk te leven en volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.”

Praktische training en gespreksvaardigheden

Het afgelopen jaar zijn Moovd en drie teams van Philadelphia Werk & Begeleiding in de regio’s Noord, Oost en Zuid aan de slag gegaan met het ontwikkelen van specifieke trainingen voor de doelgroep. Van een praktische training over reizen met het OV tot het leren van gespreksvaardigheden bij een werkgever en omgaan met pesten.

Een coördinerend werkbegeleider bij Philadelphia: “Wij merken dat door het inzetten van de VR-bril de situatie als een werkelijkheid ervaren wordt. Op deze manier kan er steeds volgens de juiste stappen geoefend worden, je kunt geen stappen overslaan en het dus meteen goed aanleren. De VR-bril maakt de training interactiever, levendiger en uitdagender.”

“Leermoment heeft me wakker geschud”

Ook deelnemers zijn enthousiast. Zo vertelt een cliënt: “Ik vond het heel gaaf en bijzonder om te doen. Ik heb via de virtual reality bril een filmpje gezien over een gesprek voeren met de werkgever. Het was een leermoment voor mij en heeft me wakker geschud, want vandaag heb ik zelf zaken bespreekbaar gemaakt met mijn werkgever en dat vind ik normaal gesproken erg moeilijk.”

Laagdrempelige toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg

De samenwerking past in de strategie van Moovd om de mentale gezondheid van mensen te verbeteren met bewezen technische innovaties. Over de visie van het bedrijf vertelt Menno Kamphuis, founder van Moovd: “Iedereen zou laagdrempelig toegang moeten hebben tot hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg. Digitale technische innovaties kunnen daarbij een doorslaggevende factor zijn. Dankzij de samenwerking met Philadelphia kunnen we de digitale doorontwikkeling versnellen.”