In de paneelbouw is de mate van digitalisering en automatisering in veel gevallen nog laag en is nog veel aan efficiëntie en doorlooptijd te winnen. Dat, gevoegd bij de behoefte aan meer flexibiliteit, deed Voortman Steel Machinery in Rijssen besluiten om paneelbouw in eigen huis te gaan doen. Na twee jaar van voorbereiding, in samenspraak met partners Eplan en Rittal, werden afgelopen maart de eerste besturingskasten gebouwd.

Automatisering, digitalisering, samenwerking

Bij Voortman Steel Machinery waren ontwikkeling en assemblage, naast service en support, lang de kernactiviteiten en werd productie ingekocht. Alweer enige tijd doen ze nu ook productie in eigen huis, zoals het plasmasnijden van staaldelen voor de staalconstructie- en de machinebouwtak en het lassen van machineframes, en sinds kort ook de paneelbouw. Voor insourcing heeft Voortman meerdere strategische motieven, verklaart Frank Scherphof. ‘De eerste is flexibiliteit. We willen snel kunnen acteren op een veranderende vraag, want we opereren in een high mix, low volume-markt die we toch korte doorlooptijden willen kunnen bieden. In de keten verliezen we vaak te veel tijd, onder meer aan communicatie met toeleveranciers. Ten tweede willen we meer waarde toevoegen aan ons eigen product, wat in de paneelbouw goed kan omdat daar veel uren in zitten. Insourcing is hier extra interessant, omdat wij het gevoel hebben dat wij als machinebouwer in paneelbouw net zo efficiënt kunnen zijn als toeleveranciers, zo niet efficiënter. Het is een business met nog veel handmatige processen en een lage automatiseringsgraad. Wij zagen kansen om veel te automatiseren en digitaliseren.’

‘Echte voorlopers zijn alweer aan het insourcen; ze zien juist in deze tijd dat uitbesteden soms moeilijk is’

Rittal herkent dit, aldus Fred te Pas: ‘Bedrijven willen lijnen korter houden en meer expertise in eigen huis halen of houden. De vorm waarin Voortman het doet is wel uitzonderlijk, omdat ze echt alle kennis in huis halen en complete eigen productie neerzetten.’ Hubert ten Broeke onderschrijft dat de paneelbouw niet vooroploopt in digitalisering en automatisering en sommige bedrijven nu pas met outsourcen beginnen. ‘Maar echte voorlopers zijn alweer aan het insourcen; ze zien juist in deze tijd dat uitbesteden soms moeilijk is.’

3D-modellen

Scherphof: ‘Wij hebben intern met een multidisciplinair team alle processen bekeken. Die hadden we goed voor elkaar en met onze panelen was ook niks mis. Maar wel waren die processen onderling nog niet goed verbonden. Met Eplan waren we al geruime tijd in gesprek over ontwikkelingen in de software en hoe we die beter kunnen inzetten voor ons totale proces, van engineering tot vervaardiging. Denk aan tekenen in 3D of het opvragen en inzien van schema’s in assemblage. Conclusie was dat we in hun software moesten investeren. We hebben modellen naar 3D gebracht, meer informatie over de bedrading toegevoegd en regels voor het plaatsen van componenten gedefinieerd. Zo hebben we het hele proces geautomatiseerd. Ons interne team werd daarbij sterk gefaciliteerd door Eplan, en Rittal sloot daarbij aan.’

Voor Eplan was het een bijzonder project, zegt Roger Scholtes. ‘Voortman heeft ons prima uitgedaagd in onze transitie van productleverancier naar oplossingspartner. We hebben niet alleen gereageerd op vragen van Voortman, maar ook proactief de markt gescand op trends en onze eigen roadmap met hun uitdagingen gespiegeld. Vervolgens zijn we de digitalisering bij hen gaan stoelen op het digital twin-concept. Met de virtuele kopie van de kasten kunnen ze in- en extern beter communiceren en hun model vroegtijdig valideren, bijvoorbeeld wat betreft de juiste dimensionering, de positionering van componenten en de routering van de bedrading.’ Scherphof: ‘Het 3D-model uit Eplan ProPanel is onze enige informatiebron, het ‘single point of information’.’

Machines en logistiek

Voor de fysieke automatisering levert Rittal diverse machines, voor bewerkingen als boren en het knippen van goten en rails. Bottleneck is traditioneel het maken van de draadjes, zegt Geerd Schippers. ‘Dat knippen, strippen en knijpen is enorm tijdrovend, vereist weinig specifieke kennis en heeft daarmee beperkte toegevoegde waarde. Dus moet je dat werk elimineren.’ Daarvoor heeft Rittal anderhalf jaar geleden de Wire Terminal geïntroduceerd, en die kans heeft Voortman gegrepen, vult Scherphof aan: ‘Draadconfectie was in ons proces een grote missing link die veel meerwaarde levert. De tijdwinst is enorm, nu de monteur de draadjes op de juiste lengte en volgorde krijgt aangeleverd. Het is wel spannend, want het is onze grootste investering in dit proces en de eerste Wire Terminal in Nederland.’

Dankzij de nauwe afstemming tussen Eplan en Rittal worden alle bewerkingen vanuit het 3D-model aangestuurd. Met Eplan Smart Wiring bijvoorbeeld kan de monteur op een scherm zien hoe hij de draadjes precies moet bevestigen. Scherphof: ‘Voordeel is dat we hiervoor geen volleerde elektro-engineer nodig hebben. Vanaf het begin was de basisregel: geen papier in de fabriek, alles gaat digitaal.’

Naast de software van Eplan en de machines van Rittal is ook de logistiek cruciaal, schetst Schippers: ‘We hebben de productiehal zo simpel mogelijk ingericht. Aan de voorbereidingskant kunnen we de verschillende bewerkingen synchroon laten lopen. Op de bestukplek plaatsen we dan de componenten, vanuit het automatische magazijn aangevoerd, in de kast. Vervolgens brengen we het product naar de bedradingsplek, waar de draadcassettes vanuit de Wire Terminal worden aangeleverd. Vervolgens voeren we testen uit en plaatsen we de kast in de opslag of bouwen hem liefst meteen samen met een machine in aanbouw.’

Inspiratie

Er zijn nog wel stappen te zetten, meldt Scherphof: ‘We willen efficiënter klantspecifiek kunnen engineeren. Daarvoor moeten we het aantal componenten reduceren, om met standaardcomponenten de producten helemaal te kunnen configureren en echt lean & mean te gaan bouwen. Daar is ook mooie software voor.’ Scholtes kan dat beamen. ‘Met Eplan Engineering Configuration doet Voortman al configuratie in de 2D-schema’s. Nu ze zijn overgestapt op de digital twin, kunnen ze ook de 3D-modellen configureren en alle documentatie genereren: inhoud van de kast, aanzichten, draadlijsten en de aansturing van productiemachines.’

Een eerste balans opmakend ziet Scholtes de kracht van het project vooral liggen in de organisatie van Voortman. ‘Ze kijken heel nuchter tegen het proces aan. Sowieso is paneelbouw voor een machinebouwer die produceert en assembleert gewoon weer een ander productie- en assemblageproces. Ik hoop dat andere bedrijven leren er ook zo naar te kijken.’ Ten Broeke roemt de integrale aanpak. ‘Iedereen wil wel kosten besparen, maar dat lukt het beste als je samen naar het gehele proces kijkt.’ De uitdaging daarbij, vult Jan de Wit aan, is de mensen op alle niveaus erbij te betrekken: managers, engineers en operators. ‘En wij moeten in alle lagen van de klantorganisatie duidelijk uitleggen wat de waarde van onze producten en aanpak is.’ Die waarde reikt verder dan alleen de feitelijke paneelbouw, vervolgt Scholtes. ‘In de digital twin wordt ook het componentbeheer en de onderhoudshistorie vastgelegd. Dat kan meerwaarde bieden bij de service.’ Scholtes hoopt dat ze er binnenkort samen over kunnen vertellen op een Next Level Inspiratie-event van Eplan en Rittal. Scherphof werkt graag mee: ‘Dit gaat niet alleen over het proces, maar vooral ook over hoe mensen met elkaar samenwerken.’

Partners

Voor paneelbouw werkt Voortman nauw samen met de zusterbedrijven Eplan Software & Services en Rittal uit Zevenaar. Voortman Steel Group in Rijssen is actief in de staal- en machinebouw (voor staalbouw en manufacturing), met respectievelijk Voortman Steel Construction en Voortman Steel Machinery. Eplan is aanbieder van software voor elektrotechnische engineering, Rittal levert kastsystemen, klimatiserings- en stroomverdelingsoplossingen, IT-infrastructuur en bewerkingsmachines voor de paneelbouw. Bij het online interview met Link Magazine schuiven zes personen aan:

· Voortman: directeur operations Frank Scherphof en groepsleider assemblage/paneelbouw Geerd Schippers;

· Eplan: directeur Roger Scholtes en accountmanager Jan de Wit;

· Rittal: directeur industrie Hubert ten Broeke en accountmanager Fred te Pas.